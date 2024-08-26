Германия удивила своим претендентом на премию "Оскар"

Назван претендент на премию "Оскар" от Германии в 2025 году. Фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа был тайно снят в Иране - на фарси.

Кандидат на премию "Оскар" от Германии - фильм "Семя священного инжира". Его снял иранский режиссер Мохаммад Расулоф, призер Каннского кинофестиваля, на котором летом 2024 года состоялась премьера картины.

Призер Каннского фестиваля - кандидат на премию "Оскар" в 2025 году

На Лазурном берегу иранский фильм долго считался фаворитом, в итоге ему достался спецприз жюри Каннского кинофестиваля. Сюжет триллера разворачивается на фоне волны протестов в Иране, начавшейся после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Иранка умерла после того, как ее задержала "полиция нравов" за так называемое "неправильное ношение хиджаба".

Расулоф снимал свой фильм в Иране тайно. Власти, узнав о существовании картины и внесении ее в программу Каннского фестиваля, стали оказывать давление на съемочную группу и актеров, требуя отозвать фильм. Самого Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы, конфискации имущества и публичному избиению плетью. Ранее власти приговорили его к тюремному сроку за "антигосударственную пропаганду" в его фильмах, один из которых, "Зла не существует", стал победителем "Берлинале" в 2020 году. После того, как у режиссера забрали паспорт, он решил покинуть страну. Мохаммад Расулоф смог приехать на фестиваль в Канны. После побега из Ирана он приехал в Германию.

Как иранский режиссер стал кандидатом от Германии на премию "Оскар"

Решение о выдвижении иранского фильма на "Оскар" от Германии принимало независимое жюри, состоящее из девяти членов. По правилам Американской киноакадемии, это допустимо. Главное условие: фильм должен быть как минимум на половину снят не на английском языке.

Не все в Германии остались довольны таким решением. Как написало немецкое издание Die Welt, "Исландия могла бы заявить на "Оскар" фильм на сербскохорватском. Или Китай - на эсперанто. Или Аргентина - на тибетском. Конечно, ни одной из этих стран в голову не придет такая абсурдная идея. Только Германия заявила фильм на языке фарси".

Издание приводит другой пример, который можно сравнить с выдвижением фильма "Семя священного инжира". Фильм "Зона интересов" о семье коменданта Освенцима, выдвинутый в прошлом году от Великобритании, получил два "Оскара" - как лучший международный фильм и за работу звукорежиссера. При этом в кинокартине много диалогов на немецком, то есть выходит, что ее теоретически можно было бы выдвинуть и от Германии? Нет, потому что еще одно условие американцев - участие выдвигающей страны в финансировании. В производстве "Зона интересов" немецкая сторона участия не принимала.

Зато при производстве картины иранского режиссера были соблюдены оба условия. Фильм полностью снят на фарси, а среди инвесторов есть и немецкий - Мани Тильгнер (Mani Tilgner) от гамбургской компании Runway Pictures.

Выдвижение фильма Германией - первый этап на пути к номинации на престижную премию. Кандидатов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" объявят в середине января 2025 года. Церемония награждения состоится в марте следующего года в Лос-Анджелесе.