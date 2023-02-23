Германия приняла свыше миллиона беженцев из Украины

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

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Спустя год после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германии зарегистрировано около 1,066 млн украинских беженцев, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. По данным ведомства, 9% зарегистрированных в Германии беженцев - дети в возрасте до пяти лет, 25% - дети и подростки от 6 до 17 лет, 8% беженцев - старше 64 лет, остальные - взрослые с 18 лет. Женщины и девочки составляют 62% от общего количества зарегистрированных беженцев. "Агрессивная война России вызвала крупнейшее движение беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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Активисты покрасили улицу перед зданием посольства России в Лондоне в цвета флага Украины. Это не первая подобная акция. Как сообщалось, в марте 2022 года фасад здания российского посольства подсветили цветами украинского флага в знак поддержки Украины.

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Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре Фото: Aijaz Rahi/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против России и добиться их более эффективного применения. "Мы стремимся усилить санкции и не допустить нарушений", - сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен перед заседанием глав Минфинов и Центробанков стран "большой двадцатки" (G20) в Бангалоре. Она отметила, что ограничения, введенные из-за российского вторжения в Украину, уже имели "очень серьезные негативные последствия" для Москвы, но необходимо сделать еще больше, чтобы помешать военным усилиям России, поддерживая при этом Украину. По словам Йеллен, США рассчитывают выделить на помощь Украине еще 10 млрд долларов в дополнение к уже предоставленным более чем 46 млрд долларов. Роль Международного валютного фонда (МВФ) в поддержке Киева является "критически важной", отметила она.

Бундестаг и президент ФРГ вывесят флаги Украины

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля на здании Рейхстага в Берлине будет поднят украинский флаг. Это будет "особенно четкий знак солидарности" с украинским народом, сообщила администрация бундестага. Сине-желтый флаг Украины также будет вывешен у резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - дворца Бельвю. Там 24 февраля состоится главное мероприятие памяти о жертвах войны с участием посла Украины Алексея Макеева.

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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