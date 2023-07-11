  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Германия поставит Украине новый пакет военной помощи

Марина Барановская
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июля.

https://p.dw.com/p/4TicE
Танки Leopard 1
Танки Leopard 1Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 июля (время московское).

++15.40++

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева. В Украине против Лебедева введены санкции. Служба безопасности страны 21 марта заочно предъявила ему обвинения в оправдании агрессии РФ против Украины после того, как он посетил Запорожскую АЭС. Дизайнер и блогер побывал на оккупированных РФ территориях и выкладывал оттуда "репортажи.

В Киеве Артемий Лебедев владел двумя квартирами площадью 138 кв. м и 193 кв. м. Они были взысканы в пользу государства по просьбе Минюста Украины.

++15.15++

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике "нерешительность" и "слабость" НАТО в вопросе присоединения его страны к западному военному альянсу. Это поощряет российский террор против его страны, написал Зеленский в Twitter. "Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса", - отметил он. По мнению президента, "абсурдным" является отсутствие сроков вступления Украины в альянс. "Нерешительность - это слабость", - подчеркнул Зеленский.

11 и 12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Ожидается, что президент Украины будет присутствовать на нем в качестве гостя. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Владимир Зеленский 11 июля примет участие в ужине с лидерами стран НАТО.

Накануне саммита украинский лидер потребовал от стран-участниц блока обязательств по вступлению Украины в НАТО. Йенс Столтенберг пообещал, что Киеву будет передано "четкое и позитивное послание на пути к членству в Североатлантическом альянсе". Однако приглашения вступить в НАТО, которого добивается президент Владимир Зеленский, Украина пока не получит: против этого выступают, в частности, США и Германия.

++14.35++

К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет "чуть менее 700 млн. евро", заявил министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

По данным федерального министерства обороны, Германия отправит Киеву еще 40 боевых машин пехоты Marder, 25 боевых танков Leopard 1 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2. Кроме того, бундесвер поставит две дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч дымовых снарядов. 

В новый пакет также войдут средства для разведки и борьбы с дронами и разведывательный беспилотник Luna производства концерна Rheinmetall. Кроме того, Германия отправит Украине саперное и медицинское оборудование и оборудование для полевого госпиталя. Список военной техники и вооружений, входящих в новый пакет, состоит из 31 наименования, отметили в Минобороны ФРГ.

 

Хроника событий 11 июля 00.00 - 13.59>>>

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59>>>

Смотрите также:

Война в Украине: какую роль дроны играют на фронте?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

США планируют передать Украине кассетные боеприпасы. Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что власти страны с пониманием относятся к американским планам по их поставке.
Политика7 июля 2023 г.34:02 мин.
external

Что думают бойцы ВСУ на передовой о скорости контрнаступления? Репортаж DW (03.07.2023)

Что думают бойцы ВСУ на передовой о скорости контрнаступления? Репортаж DW (03.07.2023)

По словам Валерия Залужного, Украине от Запада нужны снаряды, самолеты и терпение. Это прозвучало на фоне нарастающей критики со стороны союзников Украины в связи с тем, что контрнаступление ВСУ идет медленно. Что думают об этом в окопах? Репортаж DW с передовой.
Конфликты3 июля 2023 г.03:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Тихомирова и Тимур Олевский

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Политика23 ч. назад59:49 мин.
Карикатура DW: Запертая железная дверь с надписью NATO и бело-голубой эмблемой Североатлантического альянса. Слева от двери - окно в стене, из которого выглядывает карикатурный президент США Джо Байден.

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Политика23 ч. назад
VW ID.4 - первый электрический кроссовер немецкого концерна Volkswagen

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Экономика и бизнес20 ч. назад
Аукцион в Дрездене

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Культура23 ч. назад
Федеральное ведомство по по делам миграции и беженцев (BAMF)

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Миграция10 июля 2023 г.
Флаги НАТО и Украины

Байден об Украине и НАТО и другие события 501-го дня войны

Байден об Украине и НАТО и другие события 501-го дня войны

Конфликты9 июля 2023 г.
На главную страницу