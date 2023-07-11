Германия поставит Украине новый пакет военной помощи

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 июля (время московское).

++15.40++

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева. В Украине против Лебедева введены санкции. Служба безопасности страны 21 марта заочно предъявила ему обвинения в оправдании агрессии РФ против Украины после того, как он посетил Запорожскую АЭС. Дизайнер и блогер побывал на оккупированных РФ территориях и выкладывал оттуда "репортажи.



В Киеве Артемий Лебедев владел двумя квартирами площадью 138 кв. м и 193 кв. м. Они были взысканы в пользу государства по просьбе Минюста Украины.

++15.15++

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике "нерешительность" и "слабость" НАТО в вопросе присоединения его страны к западному военному альянсу. Это поощряет российский террор против его страны, написал Зеленский в Twitter. "Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса", - отметил он. По мнению президента, "абсурдным" является отсутствие сроков вступления Украины в альянс. "Нерешительность - это слабость", - подчеркнул Зеленский.

11 и 12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Ожидается, что президент Украины будет присутствовать на нем в качестве гостя. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Владимир Зеленский 11 июля примет участие в ужине с лидерами стран НАТО.

Накануне саммита украинский лидер потребовал от стран-участниц блока обязательств по вступлению Украины в НАТО. Йенс Столтенберг пообещал, что Киеву будет передано "четкое и позитивное послание на пути к членству в Североатлантическом альянсе". Однако приглашения вступить в НАТО, которого добивается президент Владимир Зеленский, Украина пока не получит: против этого выступают, в частности, США и Германия.

++14.35++

К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет "чуть менее 700 млн. евро", заявил министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

По данным федерального министерства обороны, Германия отправит Киеву еще 40 боевых машин пехоты Marder, 25 боевых танков Leopard 1 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2. Кроме того, бундесвер поставит две дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч дымовых снарядов.

В новый пакет также войдут средства для разведки и борьбы с дронами и разведывательный беспилотник Luna производства концерна Rheinmetall. Кроме того, Германия отправит Украине саперное и медицинское оборудование и оборудование для полевого госпиталя. Список военной техники и вооружений, входящих в новый пакет, состоит из 31 наименования, отметили в Минобороны ФРГ.

Хроника событий 11 июля 00.00 - 13.59>>>

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59>>>

Смотрите также: