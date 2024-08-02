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Германия почтила память синти и рома, убитых в концлагерях

Александра Иванова
3 августа 2024 г.

"Германия признает свою историческую ответственность. Это означает обязанность решительно противостоять ненависти в отношении синти и рома сегодня", - заявила председательница бундестага Бербель Бас у мемориала Освенцим.

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Германская делегация на территории мемориала Освенцим в Польше в Европейский день памяти жертв Холокоста рома-цыган, 2 августа 2024 года
Германская делегация на территории мемориала Освенцим в Польше в Европейский день памяти жертв Холокоста рома-цыганФото: Jaroslaw Praszkieiwcz/dpa/picture alliance

Память синти и рома, уничтоженных в концентрационных лагерях во времена Холокоста, представители Германии почтили на высоком государственном уровне в пятницу, 2 августа.

Именно в этот день, 2 августа, 80 лет назад в лагере Освенцим были убиты последние из его узников - представителей синти и рома. Сегодня эта дата является Европейским днем памяти жертв Холокоста рома-цыган.

"Освенцим - это символ самого страшного преступления, жертвами которого когда-либо становились люди. Он является символом разрушения цивилизации, которое исходило от Германии", - заявила председательница германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), выступая на памятном мероприятии на территории мемориала Освенцим-Биркенау в Польше.

"Здесь, в Освенциме расовое безумие национал-социалистов закончилось жестоким уничтожением человеческих жизней, - заявила политик. - Германия признает свою историческую ответственность. Это также означает обязанность решительно противостоять ненависти к синти и рома сегодня".

Как указывает агентство epd, Бас - первая представительница руководства германского бундестага, посетившая мемориал. Кроме нее, в немецкую делегацию вошли премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), председательница бундесрата, министр культуры ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth), а также целый ряд депутатов бундестага.

Генсек Совета Европы о памяти синти и рома, ставших жертвами Холокоста

Накануне об ужасах, связанных с Холокостом синти и рома, напомнила также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. "В ночь со 2 на 3 августа 1944 года более 3000 женщин, мужчин и детей, принадлежавших к народности рома, были уничтожены в газовых камерах так называемого "цыганского лагеря" (‘Zigeunerlager') в Аушвице-Биркенау, - говорится в ее заявлении на сайте Совета Европы. - Восемьдесят лет спустя мы чтим память жертв Холокоста рома-цыган. Это глава истории, которая слишком часто остается без внимания. В этот памятный день мы вспоминаем рома-цыган, которые подвергались преследованиям и были убиты нацистским режимом, - по оценкам, около 500 000 человек. Мы подтверждаем нашу приверженность борьбе с предрассудками и дискриминацией во всех ее формах".

По данным агентства epd, в период с 1940 по 1945 год в концентрационном лагере и лагере смерти Освенцим погибли в общей сложности 1,2 млн людей, в том числе 23 000 синти и рома.

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