Германия победила Данию и выходит в четвертьфинал Евро-2024

В 1/8 финала Евро-2024 Бундестим выиграла у сборной Дании со счетом 2:0. Матч прерывался на полчаса из-за сильной грозы с градом. В 1/4 финала немецкая команда встретится 5 июля с победителем пары Испания - Грузия.

Сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 в субботу, 29 июня, обыграла команду Дании со счетом 2:0. Начало встречи было за немцами: уже на 4-й минуте матче мяч влетел в ворота после удара головой Нико Шлоттербека, однако судья гол отменил. Далее игра развивалась на встречных курсах с преимуществом по голевым моментам у Германии. Лучшим игроком первой половины матча стал датский голкипер Каспер Шмейхель, отразивший несколько крайне опасных ударов в створ.

На 3-й минуте второго тайма судья отменил гол датчанина Йоакима Андерсена. А спустя всего три минуты после этого назначил пенальти в ворота сборной Дании за игру даже не рукой, а пальцем того же Андерсена в штрафной площадке. Удар с 11-метровой отметки реализовал Кай Хаверц. Еще через несколько минут форвард немцев не сумел реализовать выход один на один. Однако это удалось примерно с той же позиции Джамалу Мусиале на 68-й минуте. Этот гол стал его третьим на Евро-2024. Дальнейшие усилия сборной Дании изменить ситуацию успехом не увенчались, и она покидает турнир.

В ход встречи вмешалась погода

На 35-й минуте арбитр матча англичанин Майкл Оливер приостановил игру при счете 0:0 из-за молнии вблизи стадиона. Спустя еще пять минут пошел проливной дождь с градом, который длился также не более десяти минут. Однако игра возобновилась только спустя почти полчаса. При принятии решения судья руководствовался обновленными правилами УЕФА - более гуманными, но во многом отрицающими знаменитое "матч состоится в любую погоду".

Примечательно, что ранее из-за непогоды матчи на чемпионатах Европы приостанавливали дважды, оба с участием сборной Украины. Первый раз во время встречи украинцев с французами на "Донбасс Арене" в 2012 году, второй - в 2016-м матче Украина - Северная Ирландия во французском Лионе.

12 лет назад на Евро-2012 выступали некоторые игроки из составов сборных

Бундестим в очных встречах с датчанами побеждала вдвое чаще. Последний раз в рамках чемпионатов Европы эти сборные встречались в 2012 году во Львове на Евро-2012 тоже в 1/8 финала - тогда немцы победили 2:1. Примечательно, что в том матче 12 лет назад играли и некоторые участники сегодняшней игры: Мануэль Нойер и Тони Кроос у бундестим и Кристиан Эриксен у Дании.

Германия на Евро-2024 стала победителем группы А. В первых двух матчах немцы одержали победу 5:1 над Шотландией и 2:0 над Венгрией, а в завершительном туре едва вырвали ничью со Швейцарией на второй добавленной минуте. Швейцария ранее сегодня уже вышла в четвертьфинал, одолев сборную Италии.

В 1/4 финала бундестим встретится 5 июля с победителем пары Испания - Грузия, встреча между которыми состоится вечером 30 июня.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.