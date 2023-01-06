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БМП Marder (фото из архива)Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder

Жан Рофе
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 января.

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На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

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Берлин планирует направить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, БМП могут быть поставлены уже в первом квартале этого года. До конца марта также ожидается поставка Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет около восьми недель, отметил Хебештрайт.

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В Киеве умерла еще одна пострадавшая при ракетных обстрелах столицы 29 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. "Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", - написал Кличко в Telegram-канале.

Украинские власти сообщают об утренних ударах по ряду городов

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За несколько часов до начала режима прекращения огня российские военные обстреляли города Краматорск и Курахово Донецкой области, сообщили украинские власти. "Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом", - написал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела Курахово повреждения получили жилые дома и здание городской больницы, где в момент удара находился 21 человек, рассказал Тимошенко. Одна из сотрудниц больницы была ранена - ей оказывается медицинская помощь.

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За сутки 5 января войска РФ совершили 58 обстрелов Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Ярослав Янушевич. "Мирные населенные пункты области обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, - написал он в Telegram-канале. - Херсон армия РФ атаковала 14 раз - под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома". По словам Янушевича, в результате российских обстрелов погибли шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. "Среди погибших - 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", - добавил глава ОВА.

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Российские войска утром 6 января обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook. "К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо - пострадали. Повреждены также техника и здание подразделения", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что это вторая пожарная часть за два дня, которая попала под обстрел РФ.

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Минобороны России подтвердило, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине. Несмотря на его соблюдение российской стороной, "киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", говорится в сообщении ведомства. Между тем по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. УНИАН пишет, что она может быть связана со взлетом истребителей с территории Беларуси.

Британская разведка: "ДНР" и "ЛНР" дорого обойдутся России

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По оценкам британской военной разведки, территории на востоке Украины, аннексированные Россией в нарушение международного права, потребуют значительных затрат российских финансов. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" представляли собой серьезную нагрузку для российских финансов, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании в Twitter. В рамках фиктивных "референдумов", не признанных во всем мире, Россия в сентябре 2022 года объявила "ДНР" и "ЛНР" своими территориями, а в конце года военные формирования "народных республик" были официально включены в состав вооруженных сил РФ. "Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта", - отмечает разведка.

Хроника событий 6 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

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