Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июня.

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства ФРГ. В него вошли радиолокационная станция среднего радиуса действия TRML-4D, три моста для мостоукладчика Beaver, бронемашину для разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Хроника событий 29 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

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