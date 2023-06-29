  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Даниил Сотников
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июня.

https://p.dw.com/p/4TFdO
Мостоукладочная машина Biber
Мостоукладочная машина BiberФото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

++00.10++

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства ФРГ. В него вошли радиолокационная станция среднего радиуса действия TRML-4D, три моста для мостоукладчика Beaver, бронемашину для разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Хроника событий 29 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Никополь: жизнь в страхе из-за ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

В достижении договоренности об условиях прекращения мятежа особую роль, предположительно, сыграл Александр Лукашенко. Однако данная история на этом не закончилась. Представителей белорусской оппозиции крайне встревожило решение Лукашенко принять организовавших мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Светлана Тихановская резко критично оценивает последствия приема наемников для Беларуси.
Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
external

Суровикин арестован из-за мятежа Пригожина? Куда пропал "генерал Армагеддон"? DW Новости (29.06.2023)

Суровикин арестован из-за мятежа Пригожина? Куда пропал "генерал Армагеддон"? DW Новости (29.06.2023)

Генерал Суровикин не появлялся в медийном пространстве с субботы, когда непонятно откуда записал обращение к ЧВК "Вагнер" с призывом прекратить мятеж. Газета Financial Times ссылается на свои источники, которые утверждают, что генерал задержан.
5 ч. назад34:38 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бронетехника в Ростове-на-Дону

День 491-й войны: мятеж ЧВК "Вагнер" в повестке саммита ЕС

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц, стоя на стремянке, показывает пальцем на трещину в кремлевской стене.

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Шольц о мятеже Пригожина, или Кремль трещит по швам?

Политика7 ч. назад
Анне-Софи Муттер

Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

Звездная скрипачка из Германии превзошла Мадонну

Культура6 ч. назад
На одном из рынков в Джидде перед Рамаданом

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

Общество7 ч. назад
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Конфликты28 июня 2023 г.
Найденное в Помпеях изображение - поднос с фруктами, бокалом вина и лепешкой, похожей на пиццу

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Культура28 июня 2023 г.
external

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
На главную страницу