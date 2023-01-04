  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Крупнейшим поставщиком альтернативной электроэнергии оставалась ветроэнергетика. 
Ветряные генераторы на БалтикеФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
КлиматГермания

Германия отстает от выполнения климатических целей

Сергей Куприков
9 мин. назад

Выброс в атмосферу двуокиси углерода в 2022 году в Германии почти не сократился. Это связано с ростом использования угля и нефти.

https://p.dw.com/p/4LjeI

Более широкое использование угольных электростанций в Германии для того, чтобы компенсировать нехватку газа, не позволило в 2022 году достичь целей в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 января, исследовании аналитического центра Agora Energiewende.

Несмотря на то, что общее потребление энергии в связи с высокими ценами сократилось почти на пять процентов, из-за более активного использования угля и нефти не удалось сократить выбросы парниковых газов в запланированных объемах. По предварительным данным, объем выбросов составил 761 миллион тонн - почти столько же, сколько в 2021 году. Это примерно на пять миллионов тонн больше запланированного объема.

Эксперт: Тревожный сигнал для достижения климатических целей

"Это тревожный сигнал с точки зрения климатических целей", - заявил глава Agora Energiewende Зимон Мюллер (Simon Müller), призвав правящую коалицию изменить ситуацию в этом году. В 2022 году выброс CO2 сократился по сравнению с 1990 годом на 39 процентов, что является отставанием от поставленных целей и ниже показателей 2020 года, когда сокращение составило 40 процентов. К 2030 году Германия намерена сократить выбросы на 65 процентов.

Согласно оценке Agora, возобновляемая энергетика произвела в 2022 году 248 тераватт-часов электроэнергии, что больше, чем когда-либо прежде. Это примерно на десять процентов превышает показатели 2021 года. Крупнейшим поставщиком альтернативной электроэнергии оставалась ветроэнергетика.  В то же время на 23 процента возрос объем электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. Это произошло как благодаря большому количеству солнечных дней, так и из-за энергичного строительства новых объектов гелиоэнергетики.

Смотрите также:

Сможет ли химическая отрасль ФРГ обойтись без газа из РФ?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?
Экономика и бизнес21 ноября 2022 г.04:34 мин.
external

Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021)

Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021)

На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.
Политика2 ноября 2021 г.04:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления на конференции в Лиссабоне

Глава МИД ФРГ призвала Запад продолжать поддерживать Украину

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "председателю КНР Си Цзиньпину" протягивают шприц, на котором развевается флаг ЕС

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Здоровье24 ч. назад
Проекция надписи "Кельнский центр электрификации Ford" на фасад административного здания завода

Иностранных инвесторов не испугал взлет цен на энергию в ФРГ

Иностранных инвесторов не испугал взлет цен на энергию в ФРГ

Экономика и бизнес11 ч. назад
Женщина в медицинской маске и перечеркнутый знак с требованием носить маски

Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

Общество12 ч. назад
Флаги Швеции и Евросоюза в Стокгольме

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Политика3 января 2023 г.
Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Билл Клинтон на переговорах по ядерному разоружению, 1994 год

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Политика3 января 2023 г.
Зарево от взрыва над Киевом во время атаки дронами, 1 января 2023 года

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Конфликты2 января 2023 г.
На главную страницу