Германия не отдаст Китаю производителя газовых турбин MAN

Германия славится своими газовыми турбинами: Россия покупала их раньше у Siemens, а Китай решил год назад приобрести у компании MAN Energy Solutions сразу два предприятия по их производству и ремонту. Но теперь Берлин наложил вето на уже заключенную сделку: правительство ФРГ 3 июля запретило передавать немецкие технологии китайской компании, фактически являющейся частью военно-промышленного комплекса КНР.

Как Volkswagen оказался производителем турбин

За этой сделкой стоит гигант немецкой индустрии Volkswagen. У крупнейшего автостроителя Европы - давние тесные связи с Китаем, эта страна является главным рынком сбыта для его автомобилей, у концерна из Вольфсбурга несколько совместных предприятий в КНР.

Производство газовых турбин, используемых на электростанциях или на трубопроводах, для Volkswagen явно не профильный бизнес. Он достался концерну после слияния контролируемых им компаний MAN и Scania в производителя грузовиков и автобусов Traton. В ходе подготовки этого нового холдинга к выходу на биржу Volkswagen перенял у него в 2018 году машиностроительную дочернюю компанию MAN Energy Solutions, не связанную с производством автомобилей.

Январь 2022 года. Производство компрессора по заказу китайского клиента на заводе компании MAN Energy Solutions в Оберхаузене Фото: Rupert Oberhäuser/imago images

Компания MAN Energy Solutions, в которой по всему миру работают примерно 14 000 человек, специализируется, в частности, на дизельных моторах для судов и на энергетическом машиностроении, в том числе на производстве газовых турбин. Они выпускаются в одном из цехов завода в немецком Оберхаузене, где работают около 80 человек, и ремонтируются на предприятии в швейцарском Цюрихе, где примерно 20 сотрудников. Продажа именно этого подразделения и была закреплена в подписанном еще год назад, 20 июня 2023 года, контракте с китайской компанией CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine (GHGT). Она, в частности, гарантировала сохранение в течение пяти лет обеих производственных площадок и рабочих мест.

Проблема, однако, в том, что прямым и косвенным совладельцем компании-покупателя является китайская государственная судостроительная корпорация China State Shipbuilding Corporation (CSSC), а она - крупный производитель боевых и транспортных кораблей для военно-морского флота КНР. Другой совладелец под названием Научно-исследовательский институт № 701 тоже занимается военным производством и даже находится под санкциями США, указывает немецкая экономическая газета Handelsblatt.

Немецкие технологии не должны укреплять армию Китая

Тем не менее представители MAN Energy Solutions до самого последнего времени пытались убедить представителей правительства ФРГ одобрить сделку, доскональная проверка которой началась еще в сентябре, пишет издание. По его данным, руководство компании ссылалось на экспертные заключения нескольких немецких профессоров, которые пришли к выводу, что использование продукции завода в Оберхаузене в военных целях технологически не имеет смысла.

В то же время другие эксперты, опрошенные Handelsblatt, считают, что наработанные за многие годы технологии вполне можно использовать в военных целях, причем не только на боевых кораблях, но также в самолетостроении и при выпуске дронов. "Китай намерен модернизировать свой самый многочисленный в мире флот, - указывает экономический еженедельник WirtschaftsWoche. - Военные корабли работали бы на газовых турбинах намного эффективнее, чем на дизельных двигателях".

Завод компании MAN Energy Solutions в Оберхаузене. Один из цехов занимается производством турбин Фото: Rudy Fessel/Zoonar/picture alliance

Но доступа к технологиям MAN Energy Solutions Китай не получит. Против экспорта в КНР готовых турбин для гражданских целей правительство Германии никогда не возражало, но на продажу самого производства наложило теперь вето, опираясь на закон о внешнеэкономической деятельности. Он дает такую возможность, если затрагиваются интересы национальной безопасности. За запрет сделки выступило министерство экономики ФРГ, которым руководит Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "зеленых".

В ФРГ растет список отказов китайским покупателям

Тем самым немецкие власти уже далеко не в первый раз пресекают попытки китайских государственных и даже частных компаний приобрести в ФРГ высокотехнологичные производства. Так, в ноябре 2022 года Берлин запретил продажу китайским инвесторам компаний Elmos и ERS Electronic, занимающихся выпуском полупроводников. Германия "была и остается открытым местом для инвестиций, но в то же время мы не наивны", заявил тогда Роберт Хабек.

Другой пример: летом 2018 года предыдущее правительство ФРГ сорвало попытку одного из китайских госконцернов стать совладельцем компании 50 Hertz, входящей в число крупнейших операторов немецких линий электропередачи, и заблокировало продажу китайцам фирмы Leifeld - одного из мировых лидеров в области сверхтвердых материалов, а они используются как в аэрокосмической, так и в ядерной сферах.

В то же время китайской государственной судоходной компании COSCO нынешнее правительство после долгих сомнений и острых дискуссий в октябре 2022 года все же разрешило приобрести долю в операторе одного из четырех контейнерных терминалов гамбургского порта, хотя и потребовало существенно снизить размер участия инвестора из КНР.

Сразу после того, как правительство в Берлине объявило о запрете продажи Китаю подразделения газовых турбин, компания MAN Energy Solutions сообщила, что завод в Оберхаузене в ближайшие месяцы свернет сначала их разработку, а затем и производство, однако вместе с предприятием в Цюрихе продолжит выполнять свои обязательства по техническому обслуживанию и ремонту действующей техники, тем более, что это весьма прибыльный бизнес. Впредь компания MAN Energy Solutions намерена сосредоточиться на продукции, связанной с декарбонизацией экономики, например, на выпуске судовых моторов, работающих на возобновляемом топливе, или электролизеров для получения зеленого водорода.

Полный портфель заказов у Siemens Energy

Если же говорить о немецких газовых турбинах, то их и дальше будет выпускать компания Siemens Energy (одна из этих турбин оказалась летом 2022 года в центре внимания из-за интриги вокруг "Северного потока"). Компания является также крупным производителей ветрогенераторов. Раньше нынешняя фирма Siemens Energy была подразделением Siemens, но в 2020 году этот технологический гигант вывел ее на биржу, и теперь это - самостоятельное акционерное общество.

Мюльхайм, 3 августа 2022 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и глава Siemens Energy Кристиан Брух демонстрируют турбину для "Северного потока", которую "Газпром" отказывается забирать Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

У Siemens Energy после нескольких кризисных лет теперь огромные планы. До 2030 года компания намерена создать 10 000 новых рабочих мест в Германии и других странах Европы, поскольку повсюду в мире идет масштабная модернизация электроэнергетики - как генерирующих мощностей, так и сетей, а потому портфель заказов быстро растет. Об одном из таких заказов на 1,4 млрд евро было объявлено 24 июня: Siemens Energy поставит газовые турбины для двух крупных электростанций в Саудовской Аравии и в течение 25 лет будет обеспечивать их техническое обслуживание.