Германия начала поставки бронетраснпортеров Piranha Молдове

На 323-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

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В оккупированном Россией городе Алчевск Луганской области Украины началась новая волная мобилизации с 9 января, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Верховная рада приняла закон, расширяющий права иностранных добровольцев, воюющих на стороне Украины. Теперь иностранцам из Нацгвардии и других военных формирований можно легально находиться на украинской территории и получить гражданство Украины по упрощенной процедуре.

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Украина получила 54 тела погибших военнопленных из поселка Еленовка и проводит их ДНК-экспертизу. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В конце июля 2022 года в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В этот момент в колонии содержались украинские военнопленные. В результате взрыва погибли свыше 50 человек, еще 73 получили ранения. Россия и Украина возложили ответственность за взрыв друг на друга. Американская телекомпания CNN в августе опубликовала результаты собственного расследования. Опрошенные ею специалисты, проанализировав доступные видеозаписи и фотоснимки из Еленовки до и после атаки, заявили, что российская версия событий, скорее всего, выдумана, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.

Омбудсмен Украины: Киев вернул из российского плена 1696 украинцев

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С начала войны Киев вернул из российского плена 1696 украинцев. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. "Своими глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на Родину. Они потеряли в весе, не получали надлежащей медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не придерживается Женевских конвенций", - уверяет он. Омбудсмен также поблагодарил Турцию как страну - посредницу в переговорах с РФ по обмену пленными.

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Главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков в Беларуси заслушал доклады "о боевом слаживании" в составе региональной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военнослужащие на полигонах в Беларуси продолжают интенсивную боевую подготовку ночью и днем, добавили в ведомстве.

"Зеленые" в Европарламенте призывают Шольца инициировать поставки Leopard-2 Киеву

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"Союз-90"/"зеленые" в Европарламенте (ЕП) хотят воздействовать на канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), чтобы Германия совместно с другими странами поставила боевые танки Украине. Как следует из поправки "зеленых" к отчету о внешней политике и политике безопасности ЕС, ЕП призывает Шольца выступить с инициативой о формировании консорциума европейских стран для поставки боевых танков Leopard-2 в Украину "без дальнейших промедлений". Отчет будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента на следующей неделе, уточнил телеканал n-tv.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность "оперативного и бесперебойного обеспечения всеми необходимыми средствами и боеприпасами" подразделений, защищающих Бахмут и Соледар. Об этом он заявил в ходе очередного заседания ставки Верховного главнокомандующего. Кроме того, затрагивался вопрос укрепления сил обороны Украины с помощью техники и вооружений, поступающих от партнеров. В заседании - наряду с военным руководством Украины - приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Германия начала поставки бронетраснпортеров Piranha Молдове

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Германия поддерживает Молдову бронемашинами Piranha-3H. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ. Поставка 19 машин осуществляется напрямую из промышленных запасов, указали в ведомстве. Первые три бронетранспортера уже доставлены в страну, говорится в сообщении Минобороны Молдовы. "Эта партия техники поступает в качестве замены старых машин Национальной армии на новые. Полученные бронетранспортеры будут переданы в состав 22-го миротворческого батальона "голубых касок" с целью обучения, а также для повышения оперативной совместимости", - отметил глава оборонного ведомства Анатолий Носатый.

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Борис Гребенщиков Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/imago images

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на "содействие терроризму", "дискредитацию" российской армии и "возбуждение ненависти либо вражды". Гребенщиков в одном из интервью признается, что "собирает для ВСУ денежные средства", заявил Хамзаев. Музыкант был одним из первых российских артистов, высказавшихся против войны в Украине. Вскоре его концерты в России пришлось отменить.

СБУ сообщила о деле в отношении депутата Госдумы Делимханова

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Служба безопасности Украины (СБУ) уверяет, что собрала "безоговорочные доказательства вины" депутата российской Госдумы Адама Делимханова, который участвовал в захвате Мариуполя. О возбуждении дела по статьям о пособничестве в изменении границ Украины и об оправдании вооруженной агрессии РФ против соседней страны сообщили в пресс-службе СБУ. Чиновник входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области, отмечают в СБУ. По версии ведомства, он командовал российскими военными, прибывшими из Чечни, на восточном фронте - в том числе при штурме завода "Азовсталь". Кроме этого, российский депутат распространил в Telegram пропагандистские видео Кадырова, где тот оправдывает войну.

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Минимум один населенный пункт "отделили" "засечной чертой" от Белгородской области на границе с Украиной. Это подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. "Есть оперативная обстановка, которая не позволяет провести (черту. - Ред.) по границе. Линия строится по согласованию с министерством обороны", - заявил Гладков. "Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади не говорит о том", что кто-то кого-то бросил или кто-то не защищен, уверяет он.

"Саммит мира" пройдет в годовщину вторжения России в Украину

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Глобальный "саммит мира", который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Его слова привело агентство Anadolu. Дипломат напомнил о "формуле мира", озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20. "Благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации", - добавил глава украинской дипмиссии.

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Кристине Ламбрехт (фото из архива) Фото: Sean Gallup/Getty Images

Решение о передаче Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "В рядах федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - подчеркнула глава оборонного ведомства в Мариенберге (земля Саксония), где она посетила германских солдат в составе Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО.

Ламбрехт напомнила о передаваемых Германией Украине системах вооружений и недавнем решении о предоставлении Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Киеву боевые танки.

Глава ОВА: Российские войска обстреляли поселок Янтарное близ Херсона

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Российские войска обстреляли поселок Янтарное в Херсонской области. Об этом написал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. По его словам, снаряд попал в жилой дом. На месте погиб 27-летний мужчина, пострадала 47-летняя женщина, указал Янушевич. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу, врачи оказывают ей помощь.

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Несколько сотен солдат бундесвера должны прибыть в Польшу на следующей неделе для обслуживания зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующий документ подписан президентом Анджеем Дудой, передало агентство dpa. Германские военные будут базироваться в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В этом воеводстве, в частности, располагается город Замосць, через который проходит ветка железнодорожного сообщения, важная для снабжения Украины, уточнило dpa. Германия предложила Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство на фоне падения ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной 15 ноября 2022 года.

Хабек: Берлин не возражает против намерения Польши направить Украине танки Leopard

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Роберт Хабек (Political-Moments/IMAGO) Фото: Political-Moments/IMAGO

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) указал, что Берлин в целом не возражает против намерения Польши направить Украине танки Leopard германского производства. "Германия не должна стоять на пути других стран, принимающих решения о поддержке Украины, вне зависимости от решений самой Германии", - сказал Хабек, отвечая на вопрос журналиста по поводу этих планов.

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На "Новую газету" составили протокол о "дискредитации" российской армии. Соответствующее административное дело поступило в Таганский суд Москвы, следует из данных в картотеке суда. Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила "Новой газете Европа", что протокол был составлен еще в декабре. "Поводом стал текст Татьяны Брицкой "Каков поп!", опубликованный в журнале "Новая рассказ-газета". Сейчас дело просто поступило в суд", - уточнила она.

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Еврокомиссия поддерживает инициативу Эстонии начать конфискацию замороженных российских финансовых активов в стране, заявил официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос корреспондентки DW в Брюсселе. При этом он отметил, что не знает, каким образом Эстония планирует это сделать. Ранее Таллинн пообещал до конца января разработать механизм изъятия замороженных российских активов и передачи их Украине, не дожидаясь других стран ЕС. Общая сумма российских средств, замороженных Эстонией, составляет 20 млн долларов.

Польша подтвердила готовность передать Украине танки Leopard

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Польша объявила о готовности передать Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. "Если мы не защитим независимость Украины, то мы будем следующей мишенью", - сказал он в эфире польского телеканала TVP. По словам Мюллера, цель Польши - чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. "Такого рода политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям", - подчеркнул Мюллер.

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Активизация всей глобальной системы прав человека в ответ на войну России в Украине стала одним из положительных аспектов кризиса, говорится в комментарии исполняющей обязанности главы международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Тираны Хассан, приуроченном к публикации ежегодного обзора ситуации с правами человека по всему миру ("Всемирный доклад 2023"). В докладе отмечается, что к сентябрю 2022 года "более 4 миллионов беженцев из Украины - примерно 90 процентов из них женщины и дети" - нашли пристанище в странах Европейского Союза. Европейские страны продемонстрировали "похвальную реакцию", которая, однако, также выявила двойные стандарты большинства стран - членов ЕС в их обращении с сирийцами, афганцами, палестинцами, сомалийцами и другими соискателями убежища, отметила Хассан.

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По мнению теолога Томаса Бремера (Thomas Bremer), война в Украине еще более обострила религиозные конфликты в стране. "Опросы показывают, что многие православные верующие не хотят отождествлять себя ни с одной из церквей в стране, которые уже находились в конфликте, а вместо этого просто называют себя православными", - рассказал Бремер, профессор Мюнстерского университета, известный немецкий исследователь православия, автор книги "Крест и Кремль. Короткая история православной церкви в России". Он напомнил, что Украинская православная церковь (УПЦ), которая ранее входила в состав Русской православной церкви Московского патриархата, объявила о своей независимости. Однако, по словам Бремера, "многие люди подозревают ее в пророссийской позиции". "Как миротворцы обе церкви терпят крах", - отметил Бремер.

"Агентство": Раненых военных РФ без разрешения врачей возвращают на фронт

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В России сложилась практика, когда военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украину без решения военно-врачебной комиссии (ВВК), пишет "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову. По ее словам, решение о возвращении военнослужащих после госпиталя на фронт принимают командиры частей, минуя необходимую в таких случаях процедуру прохождения ВВК, которая присваивает категории годности к военной службе. Мельникова отмечает, что таких случаев "недопустимо много".

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

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