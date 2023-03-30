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Каменная статуя гигантской головы эпохи ольмеков
Фото: Photoshot/picture alliance
КультураГермания

Германия и Италия вернули Мексике древние артефакты

Вера Лунева
47 мин. назад

Власти Германии и Италии передали правительству Мексики уникальные артефакты доколумбовых цивилизаций. Минкульт Мексики продолжает борьбу за возвращение культурного наследия в страну.

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Власти Германии и Италии вернули Мексике более 80 уникальных артефактов доколумбовых цивилизаций, сообщает информационное агентство dpa. Возвращение на родину культурных ценностей стало знаком успешного сотрудничества, заявила министр культуры Мексики Алехандра Фраусто (Alejandra Frausto). Самолетом из Германии были доставлены 40 экспонатов, включая гигантскую скульптуру из базальта в виде человеческой головы эпохи ольмеков (см. заглавный снимок), чей возраст насчитывает более трех тысяч лет.

Артефакты будут выставлены в уникальном музейном комплексе под открытым небом Темпло Майор (Templo Mayor) в Мехико - бывшем главном храме ацтеков, разрушенном в 1522 году испанскими конкистадорами.

Возвращение сокровищ в Мексику

Церемония передачи состоялась в присутствии президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrés Manuel López Obrador) и представителей правительств Германии и Италии в президентской резиденции - Национальном дворце (Palacio Nacional) в Мехико. 

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто
Министр культуры Мексики Алехандра ФраустоФото: Presidencia Mexico/picture alliance/dpa

Как заявила министр культуры Мексики, с 2018 года стране было возвращено более 11 000 предметов, которые были либо изъяты, либо добровольно отданы их владельцами. Фраусто призвала отменить запланированный на 3 апреля в Париже аукцион из 83 артефактов доколумбовых цивилизаций. По ее словам, эти культурные ценности выставляются на продажу, будто они являются предметами для украшения интерьера. В самой Мексике уже более 80 лет действует запрет на вывоз культурных ценностей из страны.

В Мексику вернулась эта фигурка, чей возраст почти 2000 лет
В Мексику вернулась эта фигурка, чей возраст почти 2000 летФото: Jörg Carstensen/picture alliance/dpa

На протяжении нескольких лет власти Мексики проводят кампании по защите культурного наследия страны. Например, они неоднократно протестовали против аукционов, а также жаловались на культурную экспроприацию модных брендов, которые использовали в своих коллекциях классические текстильные узоры коренных групп населения Мексики без их разрешения и согласия. Проблема такого использования состоит еще и в том, что дизайнеры редко разбираются в истинном значении, контексте и символике этих узоров, а видят просто яркий и необычный элемент.

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