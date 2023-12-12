Германия и ЕС не поддержали проект итогов COP28

Проект итогового заявления Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), которая по плану должна завершиться во вторник, 12 декабря, раскритиковали многие участники форума, включая США, Германию, ЕС и развивающиеся страны. Так, еврокомиссар по вопросам защиты климата Вопке Хёкстра заявил, что текст итогового заявления является "недостаточным" и "неподходящим для того, чтобы решить проблему" замедления изменений климата на планете. Наблюдатели не исключают, что работу форума в Дабае продлят в интересах поиска компромиссных решений.

В начале конференции генсек ООН Антониу Гутерриш призывал ее участников принять решение о полном отказе от ископаемых энергоносителей. Однако ряд нефтедобывающих стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравияи Россия, не поддержали эту инициативу. В насчитывающем 21 страницу проекте итогового заявления COP28, по данным СМИ, не прописано конкретное решение о полном отказе от угля, нефти и газа. Вместо этого там содержится расплывчатый призыв ограничивать их использование.

Разочарование сторонников решительных мер по защите климата

"Вызывающим разочарование" и "неприемлемым" назвала этот документ министр иностранных дел Германии, член партии "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Мы не можем поддержать этот текст", - констатировала она.

Аналогичную критику выразил представитель США Джон Керри. "Язык, которым в тексте договора говорят об ископаемых источниках энергии, не выдерживает проверки на способность достичь цели по ограничению глобального потепления уровнем в 1,5 градуса", - заявил он.

Глубокое разочарование выразили и делегации островных государств, которые по оценкам экспертов, могут исчезнуть с лица планеты в результате подъема уровня мирового окена, вызванного потеплением. Так, Джон Силк - представитель тихоокеанского государства Маршалловы острова заявил журналистам: "Мы приехали на конференцию не для того, чтобы подписать свой смертный приговор".

В свою очередь, представительница Саудовской Аравии Нура Алисса подчеркнула, что итоговое решение "должно работать для всех". "Оно должно быть содержательным, должно иметь смысл, чтобы отвечать интересам каждой страны в этом зале, а не одних в ущерб другим", - указала она.

На фоне отсутствия единства участников конференцию могут продлить. В прошлом на такой шаг шли неоднократно. "Для европейской делегации это не проблема. У нас есть время, и мы можем задержаться подольше", - заявила в этой связи глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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