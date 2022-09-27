ФРГ и Дания расследуют причины утечки на "Северном потоке"

После обнаружения сразу трех повреждений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" власти ФРГ и Дании пытаются установить причину случившегося. ВМС Дании и специалисты из Германии проводят расследование, сообщило во вторник, 27 сентября, агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседников агентства, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа, и если речь действительно идет о преднамеренном повреждении, то, учитывая технические сложности, ответственность за повреждения может нести только государство.

Три утечки - одна на "СП-2" и две - на обеих нитках "СП-1" - были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключает российскую провокацию

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. "Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе и на участках, которые находятся в Западной Европе", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах. "Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - сказал Песков журналистам.

Брюссель: утечки не повлияли на безопасность поставок в ЕС

Еврокомиссию проинформировали о трех утечках - две из них на "Северном потоке" и одна - на "Северном потоке - 2". По словам представителя ЕС по энергетическим вопросам Тима Макфи, на безопасность поставок газа в Евросоюз это не повлияло. "Как вы знаете, в последнее время по "Северному потоку" не доставлялось ничего, а "Северный поток - 2" не получил разрешения на работу", - уточнил он 27 сентября на брифинге в Брюсселе.

Сейчас идет оценка возможной утечки парниковых газов, а также выясняется, повлияли ли утечки на газопроводах на морскую навигацию. В районах происшествия местные власти создали зоны отчуждения.

Газопроводы из России в Германию

Газопровод "Северный поток - 2" из России в Германию был достроен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В то же время газопровод "СП - 1" продолжал работу и после начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля.

При этом Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по этому трубопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов.

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