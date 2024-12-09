ФРГ и Австрия приостановили предоставление убежища сирийцам

В Берлине уточнили, что речи о депортации сирийцев из страны сейчас нет. В Вене, напротив, готовят "программу репатриации и депортации".

Миграционные власти Германии временно приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии. Эту информацию в понедельник, 9 декабря, подтвердила пресс-секретарь МВД ФРГ Сонья Кок (Sonja Kock). Первым о решении Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщил журнал Der Spiegel.

Запутанная ситуация в Сирии

"BAMF очень внимательно следит за тем, каков каждый конкретный случай. Это также включает оценку ситуации в стране происхождения", - заявила Кок. По ее словам, миграционное ведомство имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Именно это относится теперь к Сирии, сказала Кок. Согласно ее оценке, на практике заявления сирийцев теперь будут "отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет".

По информации Der Spiegel, из-за событий в Сирии BAMF приостановило принятие каких-либо решений об убежище по заявкам сирийских граждан. Представитель ведомства назвал ситуацию в стране запутанной и непредсказуемой. Поэтому любое решение о предоставлении убежища стояло бы "на глиняных ногах", сказал чиновник.

Покинут ли сирийцы Германию?

Представительница МВД Кок заявила, что теоретически статус уже находящихся в Германии сирийцев может быть отозван или не продлен. Тогда они должны будут покинуть Германию. Но это будет зависеть от развития ситуации в Сирии "не только в краткосрочной перспективе". Пока что это "довольно гипотетический вопрос", сказала она.

"Приведет ли эта новая ситуация в конечном итоге к новым перемещениям беженцев или, наоборот, ситуация стабилизируется и в долгосрочной перспективе появится возможность для перемещенных лиц и беженцев вернуться на родину, еще неизвестно", - отметил представитель МИД ФРГ.

Сколько сирийцев в Германии?

Как пишет Der Spiegel, принятое BAMF решение касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, которые находятся на рассмотрении. Из них около 46 000 - первоначальные заявления.

По данным МВД Германии, к октябрю 2024 года в стране находились 974 136 граждан Сирии. Более двух третей из них запросили убежище. В этом году граждане Сирии оказались на первом месте по числу просителей убежища в ФРГ. С января по ноябрь от них поступила 74 971 заявка. В 83% случаев они получили положительный ответ.

Австрия готовится к депортации

Аналогичное решение в отношении заявок сирийцев на предоставление убежища 9 декабря приняли власти Австрии. По данным МВД страны, остановлено рассмотрение около 7300 первоначальных заявлений. Также должны быть перепроверены все заявки, одобренные ранее. Приостанавливается и программа воссоединения сирийских семей. "В этом контексте я поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию", - сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.