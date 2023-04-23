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Военные бундесвера в ИорданииФото: Weyland/Bundeswehr/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Германия эвакуировала из Судана сотни человек

Лиза Ламбрехт
55 мин. назад

Немецкие военные вывезли первых граждан ФРГ из Судана. Бундесвер продолжает эвакуацию.

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Первых граждан Германии эвакуировали из столицы Судана Хартума, где продолжаются ожесточенные бои. В ночь на понедельник, 24 апреля, первый самолет бундесвера, на борту которого находился 101 пассажир, "благополучно приземлился в Иордании", сообщили в немецком военном командовании. По словам представителя бундесвера, среди эвакуированных - как граждане Германии, так и граждане других стран.

Вскоре после этого из Судана вылетел второй самолет немецких военных со 113 пассажирами на борту. Третий пока находится в Хартуме и готовится продолжить эвакуацию.

Дипломатов Евросоюза эвакуировали из Судана, но посол ЕС остался в стране

Об успешной эвакуации сотрудников дипломатического представительства ЕС в Судане сообщил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. Посол ЕС в Судане Эйдан О'Хара, который недавно подвергся нападению в Хартуме, останется в стране и продолжит работу, добавил Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности поблагодарил за помощь с эвакуацией французскую дипломатическую службу, французскую армию и восточноафриканское государство Джибути, куда, как сообщалось ранее, были вывезены около 100 человек, в том числе дипломаты из разных стран и французские граждане. "Мы по-прежнему полны решимости заставить оружие замолчать и помочь всем оставшимся гражданским лицам", - подчеркнул Боррель.

Иностранцев эвакуируют из Судана

В ночь на 24 апреля о вывозе из Судана 100 человек сообщило и правительство Испании. Среди эвакуированных - 30 испанцев, еще 70 человек имеют гражданства европейских стран и Латинской Америки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о приостановке работы канадского посольства в Судане. "Наши дипломаты в безопасности - они были эвакуированы и работают за пределами страны - и мы рассматриваем все возможные варианты поддержки нашего местного персонала", - написал он в Twitter.

Ранее о начале эвакуации дипломатов и своих граждан сообщил ряд других стран, в том числе США, Франция, Великобритания и Италия.

Конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану.

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