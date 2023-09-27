  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Германия досрочно выполнила план заполнения газохранилищ

Сергей Ромашенко
27 сентября 2023 г.

Газохранилища ФРГ заполнены уже на 95 процентов. Согласно предписаниям, принятым на фоне газового кризиса в минувшем году, эту цель предполагалось достичь к 1 ноября.

https://p.dw.com/p/4WqT8
Газохранилище под Мюнхеном
Газохранилище под МюнхеномФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Германия досрочно заполнила газохранилища до уровня 95 процентов. По данным на утро 26 сентября, газохранилища страны были заполнены на 95,05 процента, сообщило в среду, 27 сентября, европейское объединение операторов газовой инфраструктуры GIE. Согласно предписаниям, принятым в минувшем году на фоне газового кризиса, газохранилища ФРГ предполагалось заполнить на 95 процентов к 1 ноября.

В нынешнем году газохранилища ФРГ заполняются быстрее, чем в прошлом. 26 сентября 2022 года уровень заполнения составлял 91,4 процента. В минувшем году показатель в 95 процентов был выполнен 13 октября, а в 100 процентов - утром 14 ноября.

Запас газа на холодную зиму

Зимой уровень заполнения газохранилищ обычно снижается, а по окончании отопительного сезона вновь повышается. Согласно прежним расчетам правительства Германии, заполнение хранилищ на 100 процентов позволяет обеспечить снабжение газом на протяжении двух-трех холодных зимних месяцев.

Крупнейшее немецкое газохранилище в городе Реден в Нижней Саксонии, которое до начала апреля прошлого года находилось под контролем российского концерна "Газпром", на утро 26 сентября было заполнено на 97,42 процента.

"Ситуация в преддверии зимы 2023-2024 года значительно лучше, чем год тому назад, но остаточные риски сохраняются", - сообщило на минувшей неделе Федеральное агентство по сетям.

Смотрите также:

Тайна подрыва "Северных потоков" раскрыта?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что в Германии скрывают о Северном потоке: коррупционный скандал и расследование взрывов газопровода. DW Новости (03.03.2023)

Что в Германии скрывают о Северном потоке: коррупционный скандал и расследование взрывов газопровода. DW Новости (03.03.2023)

В Германии продолжает разгораться коррупционный скандал, связанный со строительством "Северного потока-2". В центре внимания - глава земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.
3 марта 2023 г.31:54 мин.
external

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Кишинев сократил закупки газа из РФ, но все еще зависит от электроэнергии из Приднестровья, контролируемого Россией. В будущем Молдова намерена закупать больше электроэнергии из Румынии.
Экономика и бизнес29 апреля 2023 г.02:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Темные улицы Львова после ракетных ударов 10 октября 2022 года
Трансляция

Умеров: Украина ответит на удары по ее энергообъектам

Конфликты27 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рамзан Кадыров, март 2022 года

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Правосудие и закон26 сентября 2023 г.
Сцена из спектакля

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Культура26 сентября 2023 г.
Карикатура - богиня правосудия отбросила меч и весы и боксирует в боксерских перчатках с повязкой на глазах.

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Политика26 сентября 2023 г.
Добыча нефти в РФ, архивное фото из Усинска

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Экономика и бизнес26 сентября 2023 г.
Russland Moskau | Präsidentschaftswahl: Frau aus Weißrussland mit Ausweis

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Общество26 сентября 2023 г.
Американские танки M1A1 Abrams

Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны

Поставка Abrams в Украину и другие события 579-го дня войны

Конфликты25 сентября 2023 г.
На главную страницу