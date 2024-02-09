Герхард Рихтер открывает в Освенциме новый музей

Недалеко от места, где был расположен лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, появился новый музей. Его создали немецкий художник Герхард Рихтер и Международный комитет Освенцима.

Музей знаменитого немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) откроется в пятницу, 9 февраля, в Польше. Созданный по эскизам самого художника музей расположен недалеко от места, где находился лагерь смерти Освенцим, он же Аушвиц-Биркенау. В церемонии открытия примут участие представители Польши, Израиля, Германии, Франции и США, сообщил Международный комитет Освенцима (IAK), учрежденный оставшимися в живых узниками концлагеря.

В память о жертвах Холокоста Герхард Рихтер в 2014 году написал цикл художественных полотен "Биркенау", состоящий из четырех огромных абстрактных панно. Художник создал картины, находясь под впечатлением от фотографий, тайно снятых в 1944 году одним из заключенных концентрационного лагеря. На них были изображены тела узников лагеря Аушвиц-Биркенау, сожженных в газовых камерах, а также обнаженные женщины, направляющиеся к месту смерти. Будучи убежденным в том, что трагедию Холокоста невозможно изобразить реалистично, Герхард Рихтер сперва перенес фотографии на четыре холста, а затем постепенно закрашивал их, соскабливал краску и снова закрашивал, до тех пор, пока не достиг необходимого эффекта.

Так выглядит новый музей Герхарда Рихтера в Освенциме Фото: MDSM

Мысль разместить на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау специальное издание цикла "Биркенау" появилась у Герхарда Рихтера в 2020 году. Совместно с Международным комитетом Освенцима эта идея была реализована в новом музее, здание которого начали строить в июле 2023 года. Как ранее заявили в IAK, "в эти дни, когда мы являемся свидетелями растущей повсюду антисемитской ненависти, эти воспоминания еще более болезненны, и именно поэтому мы особенно благодарны Герхарду Рихтеру и его поддержке своим творчеством".

По словам исполнительного вице-президента IAK Кристофа Хойбнера (Christoph Heubner), в новом музее Рихтер создал "синагогальное пространство", где можно будет почтить память жертв Холокоста. Оригинальные холсты цикла "Биркенау" находятся в Берлине, в музее будут выставлены подаренные художником Международному комитету Освенцима распечатанные в натуральную величину фотоверсии картин.

Цикл "Биркенау" стал центром выставки "Герхард Рихтер. 100 работ для Берлина", которая проходит с 1 апреля 2023 по 2026 год в Новой национальной галерее немецкой столицы Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

Герхард Рихтер создал цикл "Биркенау", находясь под впечатлением от фотографий, тайно снятых в августе 1944 года одним из заключенных концентрационного лагеря. Эти снимки неоднократно выставлялись в Германии. Их можно было увидеть, например, на выставке в Баден-Бадене Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Исполнительный вице-президент IAK подчеркнул в интервью агентству epd, что это "мощный сигнал против забвения и знак сострадания и солидарности".

Сам художник рассказал агентству epd, что постоянная экспозиция в Освенциме для него - "награда, утешение и чувство выполненного долга". Как подчеркнул Рихтер, существует много мест, где творился этот ужас, но название "Освенцим" стало символом для всех них, и его необходимо помнить.

Герхард Рихтер родился 9 февраля 1932 года в Дрездене. В настоящее время он считается одним из самых влиятельных современных художников. В своих работах Рихтер часто обращается к теме преступлений национал-социализма. Его тетя стала жертвой нацистской программы "эвтаназии"- массового убийства нетрудоспособных людей, проживавших в домах инвалидов в Германии и аннексированных ею стран.

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