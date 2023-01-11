На 322-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 января (время московское).

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Генштаб ВСУ в вечерней сводке отрицает, что российские силы взяли под контроль Соледар. "Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются", - говорится в сообщении Генштаба.

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Литва передаст Украине зенитные установки, заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа. Как уточняется на сайте главы государства, Киев получит автоматические зенитные пушки Bofors L70 и боеприпасы к ним.

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Власти Великобритании впервые подтвердили, что могут предоставить Украине западные тяжелые танки, сообщает газета Financial Times. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы "продвинуться дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщил представитель Даунинг-стрит. "Мы ускоряем нашу поддержку Украины в форме военных технологий нового поколения, которые помогут выиграть войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить Украине возможности, которые изменят правила игры", - сказал представитель канцелярии премьера Великобритании.

Герасимов возглавил группировку войск РФ вместо Суровикина

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск вместо Сергея Суровикина, который займет должность заместителя командующего, сообщило Минобороны России. "Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - заявили в министерстве. Другими заместителями Герасимова стали главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

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Российская армия готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. "Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит как раз о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить. Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры. Они продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания. Они продолжают выискивать системы противовоздушной обороны, которые мечтают поразить", - сказала Гуменюк, напомнив, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки России требуется около двух недель. "Можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне такой массированной ракетной атаки", - заключила она.

Польша готова передать Украине роту танков Leopard

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Польша решила передать Украине роту танков Leopard, но сделает это "в рамках создания международной коалиции", заявил президент страны Анджей Дуда. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщал о готовности Варшавы передать Киеву Leopard, но для отправки немецких танков в третью страну требуется согласие Берлина. "Я обсуждал это с канцлером Германии Олафом Шольцем пару недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие дни мы сможем сообщить больше информации", - говорил Моравецкий.

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Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа приехали с необъявленным визитом во Львов, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры трех стран подписали совместное заявление глав государств Люблинского треугольника.

Минобороны Украины: В Соледаре продолжаются тяжелые бои

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В Соледаре продолжаются тяжелые бои, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. "После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - написала она.

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В Херсоне под обстрел попал перинатальный центр, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, взрывная волна выбила окна в детском отделении и повредила один из врачебных кабинетов, в здании произошел пожар. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети не пострадали.

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В Киев приехали мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта, сообщает польский телеканал Polsat News. Они встретились с мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он сам о визите пока не сообщал.

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Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова, толкнувшего офицера в ходе спора в подмосковном учебном центре "Патриот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Об инциденте, из-за которого было возбуждено уголовное дело, стало известно в ноябре. В интернете появилась видеозапись конфликта между мобилизованными и их командованием, в ходе которого один из призывников толкнул офицера в грудь.

Мужчину признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации (часть 3 статьи 334 УК). Приговор вынесли еще 16 декабря 2022 года.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал бои за Бахмут и Соледар во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он подчеркнул, что ожесточенные бои вокруг городов "продемонстрировали мужество украинских сил и жизненную важность усиления военной поддержки Украины". "В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", - сказал Столтенберг.

Зеленский приехал во Львов

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов. "Начал свой визит во Львов с самого важного - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!" - написал он в Telegram-канале.

Во Львове Зеленский обсудил с военными ситуацию с безопасностью в северо-западных областях Украины. "Обсудили охрану государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь, контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Мы понимаем, что кроме мощных заявлений, ничего мощного мы там не видим, но тем не менее мы должны быть готовы и на границе, и в регионах", - заявил президент.

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Российские войска второй раз за сутки обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. В результате удара тяжелой артиллерии по городу Марганцу был ранен 26-летний местный житель. При обстреле повреждены дома.

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Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщило, что в Соледаре продолжаются бои. "Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", - заявили в ведомстве.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения наемников взяли под контроль всю территорию Соледара. При этом он отмечал, что в штурме города "не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"". Представители администрации президента и Минобороны Украины заявили, что ожесточенные бои за Соледар продолжаются.

Хроника событий 11 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 января 14.00 - 23.59 >>>

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