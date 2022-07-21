 География Лаврова: Россия расширяет имперские амбиции? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

География Лаврова: Россия расширяет имперские амбиции?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о расширении "географических задач" войны в Украине, связав это с западными поставками Киеву дальнобойного оружия. Как далеко зайдет Россия, можно лишь догадываться.

Глава МИД России Сергей Лавров обнимает глобус и говорит Я расширяю географию - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Смерть держит в руках младенца Путина

    Карикатуристы о войне в Украине

    Сама смерть баюкает младенца Путина. Война нашла в российском президенте идеального приемного сына. Вокруг летают навозные мухи в ожидании следующих жертв. "Mother War" - работа итальянца Паоло Ломбарди.

  • Карикатура. Голландец Ройярдс

    Карикатуристы о войне в Украине

    Смерть за рулем, в руках черта - карта. Они ведут Путина к третьей мировой войне. Голландец Ройярдс оценивает текущую ситуацию как безнадежную. Можно ли еще перепрограммировать навигационную систему?

  • Люди идут по земному шару с оружием в руках

    Карикатуристы о войне в Украине

    Узбекский художник Махмуд Эшонкулов показывает, что эволюция человечества проявляется не в интеллекте, а лишь - в качестве оружия.

  • Чемодан с кномпками, на которых изображены символы социальных сетей

    Карикатуристы о войне в Украине

    Войны сегодня ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Кубинец Мигель Моралес считает, что именно социальные сети широко используются для распространения фейков.

  • Скелет рыбы в национальных российских цветах пытается съесть украинский флаг

    Карикатуристы о войне в Украине

    Литовский карикатурист Казис Кястутис не единственный, кто опасается того, что путинская жажда власти может распространиться и на другие страны.

  • Лицо из картины Мунка Крик над разбомленными домами

    Карикатуристы о войне в Украине

    В своей карикатуре афганец Шахид Атикулла заимствует известный образ у норвежского художника Эдварда Мунка. "Крик" в данном контексте следует понимать как реакцию на разбомбленные города Украины.

  • Над разбомленными домами стоит мужчина с украинским флагом

    Карикатуристы о войне в Украине

    Эта карикатура румынского художника Мариана Аврамеску вызывает ассоциации с известным нидерландским художником Эшером. Он рисовал объекты, противоречащие всякой логике. У украинцев тоже вроде бы не было перспектив из-за мнимого превосходства России, но они доказала миру обратное.

  • Смерть играет в гольф косой

    Карикатуристы о войне в Украине

    С тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди во всем мире протестуют против жестокой агрессивной войны. Однако ни деспотов, ни саму смерть не впечатляют старания борцов за мир, считает турчанка Менекше Чам.

  • Ребенок огрлядывается на женщину с воздушными шарами, на которых написано - НАТО

    Карикатуристы о войне в Украине

    Для Амера из ОАЭ Россия представляется злой теткой. Маленькая Украина оглядывается в сторону НАТО, но Россия не хочет, чтобы это желание сошло ей с рук.

  • Атомная ракета приземлились на прижимает земной шар

    Карикатуристы о войне в Украине

    Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".

  • Путин сидит на длинным столом, а напротив него зеркало с его отражением.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Политики западных стран делают все возможное, чтобы посадить российского президента за стол переговоров. Однако длинный стол Путина, за который он усаживает своих иностранных гостей, вызывает тревогу во всем мире. С точки зрения немецкого карикатуриста Агостино Тале (Agostino Tale), для самовлюбленного Путина имеет значение только его желание: Украина не должна существовать.

  • Путин в виде осминога со шлангами для газа и нефти

    Карикатуристы о войне в Украине

    В переговорах с Западом у Путина есть весомый аргумент: многие европейские страны зависят от российского газа и нефти. "Осьминог Путин" - так его видит Родриго из специального административного китайского района Макао. Несмотря на санкции, Германия и другие европейские страны по-прежнему вынуждены покупать энергоносители в России. Таким образом они финансируют войну в Украине.

  • Лабиринт: для одних путь короткий, для других - бегство с препятствиями

    Карикатуристы о войне в Украине

    Украинцы бегут от войны, и Европа встречает их с распростертыми объятиями. Несмотря на всю симпатию к беженцам, филиппинский карикатурист Зак задается вопросом, нет ли в данном случае двойных стандартов. Разрешен ли им въезд в ЕС только лишь из-за цвета кожи?

  • Медведь хочет проглотить банку с медом, а панда за ним наблюдает.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом...

    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


Смотреть видео 32:03

Контрактники из Бурятии: солдаты, не желающие воевать в Украине, подвергаются жесткому давлению. DW Новости (19.07.2022)

Контекст

Сколько еще Запад будет поддерживать Киев? Немецкие эксперты - о ходе войны

Гарантирована ли Украине поддержка Запада, если в будущем она отвергнет условия перемирия с РФ с потерей территорий? Какую роль сыграют при этом цены на газ? Эксперты из ФРГ расходятся во мнениях.  

Анналена Бербок: "Европейцы больше не должны молчать"

Правда ли, что санкции Запада против РФ не дают эффекта? И чем действия Москвы в Украине отличаются от того, что делали США в Ираке? Эксклюзивное интервью DW с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.  

Бербок: Расширение "географии" войны - это новая пропаганда Москвы

Военные действия России и прежде не ограничивались Донбассом, напомнила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью DW.  

Лавров заявил о географическом расширении задач войны в Украине

Глава МИД РФ пригрозил, что "географические задачи" войны в Украине расширятся, если Запад будет поставлять Киеву дальнобойное оружие. Уже сейчас они не ограничиваются Донбассом, заявил министр.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как волонтеры в Буче помогают жертвам войны (19.07.2022)  

Джентльмены спецоперации. Молот иноведьм. Лавров запел по-новому - "Заповедник", выпуск 226, 17.07.22  

Реклама