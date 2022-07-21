География Лаврова: Россия расширяет имперские амбиции?

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о расширении "географических задач" войны в Украине, связав это с западными поставками Киеву дальнобойного оружия. Как далеко зайдет Россия, можно лишь догадываться.
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