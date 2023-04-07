ВСУ: Жителей Запорожья принуждают получать паспорта РФ

На 409-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 8 апреля (время московское).

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Генштаб ВСУ: Россияне угрожают жителям Запорожья и Херсонщины без паспортов РФ

Российские силы ужесточили давление на украинцев, оставшихся на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, но не прошедших "паспортизацию", сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 7 апреля. Оккупационные власти ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ, фиксируют их персональные данные, проводят обыски по месту их жительства, говорится в сообщении. Украинцев также запугивают запретом въезда и выезда, выселением из домов и конфискацией частной собственности при отказе от получения российского паспорта, а учащихся - отказом предоставлять аттестаты, утверждается в сводке.

Хроника событий 7 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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