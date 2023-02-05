Генштаб ВСУ: Россия наступает на пяти направлениях

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 февраля.

На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 6 февраля (время московское).

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Российские силы продолжают перегруппироваться, а основные усилия сосредоточены на наступлении на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Об этом в ежедневной сводке сообщает Генштаб ВСУ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, возросло российское "давление на разных направлениях фронта", а в Донецкой области идут "ожесточенные бои".

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванного советника украинской армии, что Киев получил "очень надежные данные разведки о намерениях" России начать новое полномасштабное наступление, которое может произойти в течение 10 дней.

Хроника событий 5 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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