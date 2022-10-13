ВСУ: Россия готовит к участию в войне боевиков-иностранцев

На 233-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 октября (время московское).

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Около 400 иностранных боевиков прибыли в аннексированный Крым, сообщается в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины . "В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, россияне, по данным Генштаба, увеличивают личный состав подразделений на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и усиливают контроль на блокпостах вокруг Мелитополя за счет привлечения сотрудников ФСБ.

ISW: В России критикуют военное командование из-за гибели мобилизованных

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Информация о первых случаях гибели мобилизованных вызвала критику в адрес командования в среде пропагандистов и военных блогеров в России, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Последние пишут о том, что число убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за их неподготовленности, отсутствия снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также имеющей место вследствие неправомерной мобилизации.

Аналитики приводят карты боевых действий, указывая, в частности, на продвижение украинских войск северо-западнее Сватово, продолжающиеся оборонительные операции россиян в ожидании атак Украины на Кременную и попытки российских войск отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области. Повреждение Крымского моста препятствует доставке грузов и личного состава из РФ на юг Украины.

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В результате ракетного обстрела Запорожья российскими войсками поражены объекты инфраструктуры, в местах попаданий возникли пожары, там работают спасатели. Эту информацию обнародовал глава Запорожской военной администрации Александр Старух. Он уточнил, что в город прилетели три ракеты С300. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Российские войска утром 14 октября подвергли ракетному обстрелу город Запорожье. "Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя", - предупредил горожан глава Запорожской военной администрации Александр Старух. Подробностей о последствиях обстрела он не сообщил.



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Россия увеличила численность своей корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, они "продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма", сообщило в соцсети Facebook Оперативное командование "Юг". По его данным, в настоящее время на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет большой дальности "Калибр", в том числе один подводный. Общее оснащение группировки составляет до 20 ракет.

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В Беларуси введен режим "контртеррористической операции". Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью российской газете "Известия" . Он обосновал это решение информацией "о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси". Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что правитель Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение провести в стране скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.

Space X отказывается продолжать финансировать сервис Starlink в Украине

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Компания Илона Маска SpaceX сообщила министерству обороны США, что больше не может продолжать финансировать сервис спутниковой связи Starlink в Украине. В соответствующем письме директора по государственным продажам SpaceX, которое цитирует американский телеканал CNN, компания просит Пентагон перенять финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более 120 млн долларов, а в течение последующих 12 месяцев может обходиться примерно в 400 млн долларов. "Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в документе. На сегодняшний день SpaceX передала Украине около 20 тысяч единиц Starlink. Сам Илон Маск сообщил ранее, что операция уже обошлась его компании в 80 млн долларов.

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Испания отправила Украине 4 зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны Hawk. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он назвал поставку "быстрой реакцией" Мадрида на запрос Киева в рамках договоренностей встречи "Рамштайн 6". "Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", - подчеркнул Резников.

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В Украине погиб начальник одного из отделов в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева. По ее словам, 28-летний Мартынов был мобилизован 23 сентября и погиб 10 октября. Обстоятельств его гибели Лосева не обнародовала, но указала, что у Алексея Мартынова не было боевого опыта и что на фронт его отправили "практически через несколько дней" после мобилизации. По подсчетам российского интернет-издания "Агентства", на фронте в Украине погибли не менее десяти мобилизованных россиян.

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Россия перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, утверждает норвежский проект Faktisk.no, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs. По его данным, 7 октября на авиабазе Оленья на Кольском полуострове были зафиксированы семь самолетов типа Ту-160 Blackjack и четыре Ту-95 Bear-H. Обычно они дислоцируются на авиабазе Энгельс в 720 км к юго-востоку от Москвы, отмечается в публикации. Основываясь на анализе спутниковых снимков, авторы приходят к выводу, что присутствие стратегических бомбардировщиков на Кольском полуострове носит долгосрочный характер.

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Российское командование рассчитывает, что мобилизованные россияне смогут "выжить на войне хотя бы несколько недель", после чего на фронт доставят новых, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление", - сказал Зеленский в вечернем обращении в четверг, 13 октября.

Одновременно он поблагодарил украинских военнослужащих за выдержку. "Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи", - добавил президент Украины.

Хроника событий 13 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 октября 00.00 - 13.59 >>>

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