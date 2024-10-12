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Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Ровеньках

Олег Соколенко
12 октября 2024 г.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в оккупированном российской армией городе Ровеньки Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты для нужд армии РФ, заявили в Киеве.

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Последствия удара БПЛА по нефтебазе в аннексированном Севастополе в апреле 2023 года
Последствия удара БПЛА по нефтебазе в аннексированном Севастополе в апреле 2023 годаФото: MIKHAIL RAZVOZHAEV/TELEGRAM/REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил нанесение удара по нефтебазе в оккупированном Россий городе Ровеньки Луганской области. "На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе для нужд армии РФ", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу, 12 октября. Далее указывается, что на территории нефтебазы вспыхнул пожар, и "результаты поражения уточняются".

Генштаб ВСУ добавил, что операцию провели Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины совместно с другими подразделениями украинской армии.

Ранее Telegram-каналы публиковали видеозаписи, как утверждается, пожара на нефтебазе в Ровеньках.

Базу в Ровеньках уже атаковали весной

В предыдущий раз удар по нефтебазе в Ровеньках был нанесен в мае - об этом сообщал, в частности, глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. В своем Telegram-канале он тогда отметил, что российским военным в регионе станет труднее заправлять технику.

Российские СМИ со ссылкой на назначенного Москвой "главу администрации" города Андрея Рубанцова сообщали о гибели четырех человек в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Рубанцов заявил, что ВСУ нанесли этот удар 10 мая с помощью "американских тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами".

Удары ВСУ по российским НПЗ и нефтебазам

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, расположенные в России и на оккупированных территориях Украины, в последние месяцы участились. Предыдущая такая операция была проведена в Феодосии в ночь на 7 октября. В этом городе в аннексированном Крыму в результате удара беспилотника по морскому нефтяному терминалу вспыхнул крупный пожар, было эвакуировано более 1000 человек.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Феодосии, отметив, что она используется в том числе "для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ".

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