Генштаб: ВСУ отразили более 60 атак на пяти направлениях

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 февраля.

На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 февраля (время московское).

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На нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в городе Туапсе Краснодарского края ночью прозвучали как минимум два взрыва, после которых начался пожар. По сведениям Telegram-каналов Baza и Shot, завод атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. Пожар удалось потушить. Одновременно мэрия Туапсе призвала горожан "не распространять фейковую информацию", так как "по закону это наказуемо". В мэрии подчеркнули, что "при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было".

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак противника на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. По его сведениям, россияне нанесли восемь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь ВСУ за истекшие сутки уничтожили 12 ударных беспилотников, в том числе 11 - типа "Шахед-136". Авиация Украины нанесла по районам сосредоточения оккупантов 4 удара, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

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В Никополе в результате ночного обстрела повреждены три частных дома, отель и автомобиль. Кроме того, оборваны линии электропередач. Российские войска обстреливали город из тяжелой артиллерии, написал в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, люди не пострадали.

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Парламент Финляндии 28 февраля проголосует за вступление страны в НАТО, не дожидаясь, когда заявку Хельсинки одобрят Турция и Венгрия, сообщает агентство AFP. Ранее председатель финского парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла сообщал, что депутатам будет необходимо принять соответствующие законы, которые в дальнейшем позволят стране вступить в альянс. Законодательный процесс требуется завершить до начала парламентских каникул 3 марта, подчеркивал он.

Япония ввела санкции против 73 российских организаций

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Япония ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 73 российские организации, один банк и 48 физических лиц, в том числе 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемому "присоединению" Российской Федерацией", говорится в сообщении МИД Японии.

Среди попавших под санкции людей: начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, замминистра обороны России Виктор Горемыкин, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов и президент концерна "Калашников" Алан Лушников

Кроме того, в санкционный список попали 30 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Они, по данным журналистов, занимаются наведением высокоточных ракет на гражданские объекты Украины.

Правительство Японии также ввело санкции против ЧВК "Вагнер", Росбанка, Физического института им. Лебедева и ряда других организации из России, в основном связанных с военно-промышленным комплексом.

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В Берлине убрали подбитый российский танк Т-72, установленный в центре города у посольства РФ, сообщает агентство dpa со ссылкой на полицию. По словам инициаторов акции, теперь танк будет установлен в Нидерландах.

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Несмотря на заявления Китая, США считают, что Пекин занял сторону Россию в войне в Украине, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. "КНР заявила миру, что, по сути, она не занимает позицию, а скорее пытается представить себя честным посредником. Однако на словах и на деле КНР кто угодно, только не честный посредник", - сказал он. По словам Прайса, у США пока нет данных, что Китай оказывает России военную поддержку, но страна рассматривает такую возможность.

"КНР уже предоставила важные формы помощи России: дипломатическую, политическую, экономическую, риторическую поддержку, в том числе путем повторения опасной российской пропаганды, опасной лжи и дезинформации на мировой арене", - подчеркнул Прайс. Представитель Госдепа добавил, что Китай относится к странам со значительными рычагами влияния на Россию, используя которые Пекин мог бы положить конец войне.

Война в Украине - главная тема визита Шольца в Вашингтон

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Главной темой предстоящей встречи канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента США Джо Байдена в Вашингтоне станет война в Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, детали визита, намеченного на 3 марта, все еще прорабатываются. Это будет вторая поездка Шольца в Вашингтон за 15 месяцев на должности канцлера ФРГ.

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В течение 27 февраля российские войска обстреляли шесть районов Сумской области, сообщила местная военная администрация. Всего было зафиксировано 86 ударов. В результате минометного обстрела в селе Порохонь были повреждены два частных дома, в селе Мануховка - домовладения и хозяйственное помещение, а в селе Строительное - дорога и несколько домов, в которых выбило окна. О пострадавших не сообщается.

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В Белгороде найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - написал он. Местные Telegram-каналы опубликовали фото, на котором предположительно запечатлен упавший беспилотник.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о военной ситуации в районе Бахмута. "Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание - ситуации на востоке, разумеется - в Донецкой области. Бахмутское направление - ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об итогах российского обстрела дронами-камикадзе за сутки. Из 14 выпушенных дронов ВСУ удалось сбить 11. "К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого", - рассказал президент.

В Одесской области удалось восстановить подачу электричества после масштабного отключения. "По состоянию на вечер вся критическая инфраструктура и абсолютное большинство потребителей - с электричеством", - сообщил Зеленский.

Хроника событий 27 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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