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Украинские военные въезжают в освобожденный Изюм (фото из архива)Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance
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Генштаб: ВСУ отбили наступление в шести населенных пунктах

Анна Неверова | Даниил Сотников
47 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 сентября.

https://www.dw.com/ru/genstab-vsu-ostanovili-nastuplenie-rossian-v-sesti-naselennyh-punktah/a-63229046

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 25 сентября (время московское).

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На антивоенных акциях, прошедших в городах России 24 сентября, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 8.40 мск, задержаны около 800 человек. Задержания проходили в 33 городах. Большинство - в Москве, где известно минимум о 390 задержанных. В Санкт-Петербурге полиция применяла электрошокеры и дубинки.

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Украинские военные остановили наступление российских войск в районах Соледара, Выимки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Также в сообщении говорится о ракетных, минометных и ствольных артиллерийских обстрелах россиянами многочисленных населенных пунктов и ответных ударах украинских войск.

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Владимир Зеленский заявил, что был шокирован тем, что Израиль не предоставил Киеву системы противоракетной обороны. Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам, сообщает агентство Reuters.

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Турция и ООН нашли вариант выхода российских удобрений на мировые рынки, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Аспиранты в России получат отсрочку от мобилизации

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Отсрочку от мобилизации в России наряду со студентами получат аспиранты, сообщили в Минобрнауки. Как передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на горячую линию ведомства, указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, распространяется на всех обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. "Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты - тут никаких категорий нет, все обучающиеся", - цитирует радиостанция разъяснение представителя Минобрнауки.

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Украина требует созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией "референдумов" на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко. "Россия должна нести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.

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В Украине допустили мобилизацию "всех или очень многих" студентов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live". По его словам, речь идет "о выживании нации".

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Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил свои концерты в Польше на фоне возмущения его позицией по войне РФ в Украине, сообщили в субботу, 24 сентября, польские СМИ. В апреле 2023 года музыкант должен был выступать в Кракове.

Зеленский пообещал пленным цивилизованное обращение

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует каждому российскому военнослужащему, который сдастся в плен, "три вещи". "Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу, 24 сентября.

Объявленная Россией мобилизация не случайно была названа гражданами РФ "могилизацией", отметил президент Украины. "Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником", - добавил Зеленский.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена инициировать переговоры с Западом по ситуации вокруг Украины. "В ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров в субботу, 24 сентября, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. В то же время он отметил, что Россия не отказывается от переговоров.

Хроника событий 24 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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