Призывников в РФ не направят на оккупированные территории

Срок военной службы по призыву в этом году, как и ранее, составит 12 месяцев, пообещали в российском Генштабе.

Солдаты срочной службы, которых призовут в армию в ходе весеннего призыва, не будут направлены на оккупированные территории Украины или в зону боевых действий, заявили в пятницу, 29 марта, в российском Генштабе.

Весенний призыв 2024 года, по словам военных, в большинстве регионов России пройдет с 1 апреля по 15 июля. На 15 апреля запланировано начало отправки призывников со сборных пунктов для прохождения срочной службы. Ее срок, как и ранее, составит 12 месяцев.

Призыв пройдет по новым правилам

С 1 января 2024 года в России официально повысили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. При этом граждане, которым исполнилось 27 до 31 декабря 2023 года, в армию призваны не будут. Нижняя граница призыва при этом осталась без изменений - повестки отправят всем, кому уже есть 18 лет.

Ранее СМИ писали, что срочников заставляют подписывать контракты с Минобороны

Ранее многие независимые российские СМИ писали, что солдат срочной службы активно агитируют заключать контракты для отправки на фронт в Украину. В СМИ также появлялась информация, что срочники, хотя и не находятся в зоне боевых действий, часто присутствуют в Белгородской области и аннексированном Крыму. Оба этих региона регулярно подвергаются обстрелу со стороны украинской армии.

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