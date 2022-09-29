Генштаб Беларуси назвал "вбросами" слухи о мобилизации

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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