  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Фото из архива: танки во время российско-белорусских учений "Запад-2021"
Фото из архива: российско-белорусские учения "Запад-2021"Фото: Anadolu Agency/picture alliance
КонфликтыУкраина

Генштаб Беларуси назвал "вбросами" слухи о мобилизации

41 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 сентября.

https://www.dw.com/ru/genstab-belarusi-nazval-vbrosami-sluhi-o-mobilizacii/a-63273896

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

++00.10++

В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Запад назвал причину ЧП на Балтике

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Также в программе: как Греция помогает продавать российскую нефть, как живут на острове Ла-Пальма через год после извержения вулкана и где находится самая пессимистичная деревня Финляндии.
Политика
10 ч. назад
25:44 мин.
external

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Что сейчас происходит на границе России и Грузии, и как россияне спасаются от мобилизации? Репортаж DW с контрольно-пропускного пункта "Казбеги" - "Верхний Ларс".
Политика
27 сентября 2022 г.
02:26 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бетонные блоки на дороге под Славянском

Взрыв в Николаеве и другие события 218-го дня войны

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Свобода прессы
6 ч. назад
Карикатура - мусор на дне морском и морская звезда перед разорванной трубой "Северный поток" "говорят": "Честное слово - это не мы".

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Политика
6 ч. назад
Дмитрий Навоша во время интервью DW

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

Права человека
7 ч. назад
Прохождение КПП на границе Казахстана и РФ

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Конфликты
8 ч. назад
Заявление на предоставление убежища в ФРГ

Убежище в ФРГ для уклонистов из РФ: обещания и реальность

Убежище в ФРГ для уклонистов из РФ: обещания и реальность

Политика
20 ч. назад
Глава Федерального агенства по сетям Клаус Мюллер выступает 27 сентября на конференции Gas 2022 в Берлине

Прощай, "Газпром"! Газовики ФРГ обсудили будущее без России

Прощай, "Газпром"! Газовики ФРГ обсудили будущее без России

Экономика и бизнес
7 ч. назад
На главную страницу