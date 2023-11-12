Генсек ООН просил Иран повлиять на ХАМАС и "Хезболлах"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обращался к властям Ирана с просьбой повлиять на ХАМАС и способствовать таким образом освобождению израильских заложников, а также отговорить ливанскую группировку "Хезболлах" от участия в конфликте с Израилем. Об этом сам Гутерриш рассказал в интервью CNN , вышедшем в воскресенье, 12 ноября.

"Я попросил у Ирана о двух вещах: во-первых, оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться немедленного освобождения заложников без всяких условий. Во-вторых, сказать "Хезболлах", что они не могут создавать ситуацию, при которой Ливан будет полностью вовлечен в этот конфликт", - рассказал Гутерриш. "Если "Хезболлах" устроит массированную атаку на Израиль, это может оказать неизвестно какое влияние, но в одном я уверен - Ливан не выживет", - заявил генсек ООН.

Гутерриш: Позиция Ирана загадочна

На вопрос CNN, какова была реакция Ирана на эти просьбы, Гутерриш признался, что не знает. "Они говорят всегда, что не имеют ничего общего с этим конфликтом, но публично они повторяют о существующем риске распространения конфликта. Это всегда очень загадочно - позиция Ирана", - сказал генсек ООН.

Гутерриш также добавил, что ООН находится в "тесном контакте" с властями Ливана и общается с "Хезболлах". "Мы должны сделать все, чтобы избежать эскалации конфликта в виде масштабной атаки "Хезболлах" и масштабного ответа Израиля, при котором Ливан будет полностью уничтожен", - повторил Гутерриш.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: