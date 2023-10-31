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Генсек НАТО: В сектор Газа нужно обеспечить доступ гумпомощи

Марина Барановская
31 октября 2023 г.

Йенс Столтенберг осудил террористическую атаку ХАМАС на Израиль и призвал власти этой страны в ходе ответных действий обеспечить безопасность гражданского населения в секторе Газа.

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Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Alexandra von Nahmen/DW

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение ХАМАС на Израиль,  подчернув при этом, что ответные военные действия Израиля в секторе Газа должны соответствовать нормам международного права. "Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС на Израиль, - заявил Столтенберг, выступая на заседании Северного совета в Осло во вторник, 31 октября. - В то же время важно, чтобы ответные действия Израиля осуществлялись в рамках международного права". Генсек НАТО также указал на необходимость защитить жизни гражданского населения и обеспечить доступ в сектор Газа гуманитарной помощи.

Иран, "Хезболлах" и другие группировки не должны злоупотреблять сложившейся ситуацией и нагнетать напряженность на Ближнем Востоке, отметил Йенс Столтенберг. "Важно также, чтобы эта война не переросла в крупный региональный конфликт", - добавил он.

Страдания, которые весь мир наблюдает в последние недели, по словам генсека НАТО, "еще раз напоминают нам о том, что мы не должны отказываться от работы по поиску долгосрочного, мирного политического решения конфликта".

Северный совет был учрежден в 1952 году. Это региональная организация сотрудничества парламентариев стран Северной Европы: Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, а также автономных областей Аландских островов, Фарерских островов и Гренландии.

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