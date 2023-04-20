Генсек НАТО в Киеве и другие события 421-го дня войны

На 421-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обстрелы Украины

За минувшие сутки российские войска нанесли по территории Украины 17 авиаударов и совершили 33 обстрела из реактивных систем, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся за город Бахмут, заявили в украинском командовании.

В Запорожской области снаряд попал в дом, в результате чего погибли 54-летний мужчина и 65-летняя женщина. В Херсонской области в результате обстрела погиб 59-летний местный житель.

ВСУ: РФ атакует Украину новой партией иранских дронов

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 20 апреля российские войска вновь атаковали территории Украины иранскими дронами. Всего за минувшие сутки ВСУ уничтожили 21 российский беспилотник из 26 запущенных, заявили в Генштабе.

Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Россия активизировала атаки Украины с воздуха после недавнего затишья, поскольку получила новую партию иранских дронов-камикадзе, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, использование беспилотников "Шахед-136" с новой маркировкой зафиксировано в Николаевской и Одесской областях.

Генсек НАТО приехал с необъявленным визитом в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала войны. Он осмотрел выставку захваченной российской техники в центре столицы, возложил цветы к стене памяти о погибших на войне и посетил Бучу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Alina Yarysh/REUTERS

Столтенберг также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским. "Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это", - подчеркнул Столтенберг.

Зеленский в свою очередь призвал НАТО к "конкретным шагам" в вопросе приглашения Украины в альянс. "Мы ожидаем именно шагов. Шагов вперед. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - сказал президент.

Новый пакет военной помощи США Украине на 325 млн долларов

Администрация США анонсировала новую военную помощь Украине. Как сообщило американское министерство обороны, в пакет общим объемом 325 млн долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней и прочее.

Этот пакет помощи стал уже 36-м по счету с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года достиг 35,4 млрд долларов.

Bloomberg: США и союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в Россию

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников агентства, чиновники стран "большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии и рассчитывают привлечь к ее реализации также членов Евросоюза.

Обсуждаемые меры, если их примут, полностью изменят санкционный режим против РФ, пишет Bloomberg. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе экспорт будет по умолчанию запрещен, а об исключениях придется договариваться отдельно. Один из источников отметил, что исключения из санкций, скорее всего, сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Дания и Нидерланды намерены совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 немецкого производства, сообщается в совместном заявлении двух стран. "Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1A5", - заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ожидается, что танки Leopard 2A4 будут поставлены в Украину в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 млн евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.

Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством РФ

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского диппредставительства в государственную собственность.

Дипломатические отношения Украины и России были разорваны сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля 2022 года. МИД РФ объявил об "эвакуации" персонала российских дипмиссий в стране за два дня до начала полномасштабной войны.

"Снарядный голод" в Украине. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Украина недовольна неспособностью ЕС договориться о поставках боеприпасов

В марте Евросоюз согласовал план совместных закупок и поставок Украине боеприпасов на сумму 2 млрд евро. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в ЕС при обсуждении этого вопроса возник конфликт между Польшей и Францией: страны не могут договориться, кто должен получать контракты на производство снарядов - лишь местные компании или конкуренты из других стран.

"Вызывает разочарование неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", - написал 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Смотрите также: