Генсек НАТО шокирован видео атак ХАМАС в Израиле

Глава израильского Минобороны проинформировал коллег из стран НАТО об атаках ХАМАС и ответных действиях Израиля. Он показал им видео, которое шокировало всех присутствовавших, рассказал Столтенберг.

Члены НАТО подчеркнули, что Израиль имеет право на самооборону и однозначно осудили злодеяния и насилие, за которые несет ответственность ХАМАС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 12 октября на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны стран-членов альянса и Швеции. "Союзники решительно осуждают ужасные террористические атаки ХАМАС на беззащитных мирных граждан и призывают к немедленному освобождению всех заложников", - подчеркнул он.

На заседании 12 октября министр обороны Израиля Йоав Галант по видеосвязи проинформировал НАТО о террористических атаках ХАМАС и реакции Израиля. "Мы увидели шокирующее видео, конечно, шокируют и отчеты, - сказал генсек НАТО. - Это были ужасающие кадры терактов и их последствий в прошедшие выходные. Они лишь подтверждают жестокость атак на мирных граждан и, конечно, оказывают сильное воздействие на всех нас". Столтенберг добавил, что израильтяне должны сами решать, показывать ли все эти кадры, но уточнил, что некоторые из них уже были продемонстрированы широкой общественности.

НАТО не вовлечена в этот конфликт напрямую, однако ряд союзников дал понять, что они оказывают Израилю техническую поддержку и делают все возможное для помощи пострадавшим гражданам, сообщил он.

Многие союзники подчеркнули принцип соразмерности

В ответ на вопрос о пропорциональности ответа Израиля генсек альянса отметил, что по мере развития конфликта необходимо защищать гражданское население, что также четко выразили министры обороны стран НАТО. "Существуют правила ведения войны, требования соразмерности, и это было подчеркнуто многими союзниками", - ответил он.

Глава НАТО говорил и о рисках того, что враждебные Израилю страны или организации попытаются воспользоваться ситуацией, приведя в пример"Хезболлах" и Иран. "Ни одна страна или организация не должна стремиться воспользоваться ситуацией или эскалировать конфликт", - подчеркнул Столтенберг.

Он также констатировал, что терроризм остается наиболее прямой асимметричной угрозой для НАТО. Поэтому у альянса появился координатор по борьбе с терроризмом, который "будет следить, чтобы ответ НАТО на терроризм оставался сильным, эффективным и согласованным".

Уязвимость подводной инфраструктуры

Министры также обсудили повреждение критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море. По словам Столтенберга, НАТО и союзники обмениваются с Эстонией и Финляндией информацией для поддержки расследованияпроизошедшего на газопроводе. "Если будет доказано, что это преднамеренная атака, то это будет серьезный инцидент, и на него будет дан единый и сдерживающий ответ", - заверил генсек альянса.

"Мы должны понимать, что подводная инфраструктура чрезвычайно уязвима. Ведь это тысячи километров кабелей или трубопроводов. И, конечно, нет возможности установить везде военное присутствие", - констатировал Столтенберг. По его оценке, решение проблемы с безопасностью этой инфраструктуры заключается в обмене информацией, разведке и сдерживании, чтобы снизить уровень риска.

Глава НАТО напомнил, что после подрыва газопроводов "Северный поток" в 2022 году альянс расширил присутствие в Северном и Балтийском морях и создал ячейку по координации усилий между союзниками, а также между правительствами и частным сектором, поскольку большая часть важнейшей подводной инфраструктуры принадлежит частным компаниям.

Вступление Швеции в НАТО

По словам Столтенберга, министр обороны Турции подтвердил, что его страна придерживается договоренности о завершении присоединения Швеции к альянсу. Генсек НАТО ожидает, что турецкое правительство представит парламенту протокол о присоединении Швеции "и будет работать для обеспечения скорейшей ратификации". Протокол до сих пор не ратифицировала не только Турция, но и Венгрия.

Война России против Украины является напоминанием той важной роли, которую играет ядерное оружие НАТО в сдерживании агрессии, указал Столтенберг. Он напомнил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon - на этот раз в Италии, Хорватии и на Средиземном море. По его словам, это четкий сигнал того, что НАТО будет охранять и защищать всех своих союзников.

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