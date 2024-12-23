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Генсек НАТО призывал Зеленского не критиковать Шольца

23 декабря 2024 г.

Марк Рютте назвал несправедливой резкую критику канцлера ФРГ со стороны Зеленского. Киев "может быть благодарен" за военную поддержку от Германии, сказал генсек НАТО.

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте Фото: Yves Herman/REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает необоснованной резкую критику в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал Рютте в интервью агентству dpa, опубликованном в понедельник, 23 декабря.

Генсек НАТО отметил, что сделанное Шольцем для Украины "впечатляет". "Он способствовал тому, что Германия заняла второе место после США по масштабам военной поддержки Украины. Это достижение, за которое Киев может быть благодарен", - заявил Рютте. 

В то же время глава Североатлантического альянса дал понять, что, в отличие от Шольца, он распорядился бы поставить Украине крылатые дальнобойные ракеты TAURUS и не ограничивал бы их применение. "Мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал генсек. Однако, как отмечает dpa, не Рютте решает, какие вооружения Украине должны поставлять союзники.

За что Зеленский критиковал Шольца

Украинский лидер подвергал критике Олафа Шольца, в частности, за телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 15 ноября. "Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры", - сказал Зеленский, добавив, что такие решения способствуют ослаблению изоляции РФ, а именно этого и хочет Путин. Другой повод для критики - отказ Шольца поставлять Украине ракеты TAURUS.

 

 

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