Генсек НАТО призвал продолжать поставлять Украине оружие

"Военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Необходимо сделать так, чтобы Путин понял, что не сумеет установить контроль над Украиной, добавил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников продолжать поставлять оружие Украине. "Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 30 декабря.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы президент России Владимир Путин понял, что не сумеет установить контроль над Украиной. Это откроет путь для мирного урегулирования путем переговоров, которое гарантировало бы выживание Украины как независимого демократического государства, добавил генсек НАТО. Он также дал понять, что считает украинские атаки на военные цели в России вполне законными. "Каждая страна имеет право защищаться. Украина - тоже", - указал Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что украинские атаки следует рассматривать в контексте условий, в которых они совершаются, то есть массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре, направленных на то, чтобы лишить зимой украинское мирное население воды, отопления и электроэнергии в зимний период.

Официально Киев не заявлял о своей причастности к атакам беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром Энгельс в Саратовской области и военный аэродром Дягилево в Рязанской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 29 декабря также сообщил, что в Энгельсском районе системы ПВО сбили беспилотник.

Столтенберг - о ракетах средней дальности для Киева

На вопрос, целесообразно ли поставлять Украине ракеты средней дальности, генсек НАТО ответил, что на постоянной основе продолжается диалог по конкретным поставкам между союзниками и Украиной. Он также напомнил, что союзники ранее предоставляли Киеву системы большей дальности, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 5 декабря со ссылкой на американские официальные лица сообщила, что США модифицировали ракетные установки HIMARS, которые они направили Украине, чтобы комплексы не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России. Мера предосторожности, по данным администрации США, была необходима для снижения риска расширения войны с Москвой, писала WSJ.

Как ранее отмечала газета The New York Times, аэродромы Энгельс и Дягилево находятся на расстоянии примерно 483-724 километров от границы с Украиной и располагаются за пределами дальности полета любых ракет из украинского арсенала.

"Кремль готовится к затяжной войне в Украине"

В интервью агентству AFP 16 декабря Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине. "Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", - предупредил Столтенберг. "Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в состоянии войны длительное время и начинать новые наступления", - добавил он.

По словам Йенса Столтенберга, важно, чтобы уже доставленное Киеву оружие оставалось в рабочем состоянии. Поэтому НАТО наращивает производство вооружения - как для пополнения собственных запасов, так и для новых поставок Киеву, подчеркнул он.

Байден одобрил выделение 45 млрд долларов для Киева

США ранее подтвердили предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot.

Президент США Джо Байден 29 декабря подписал законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год (начался 1 октября и завершится 30 сентября) на сумму в 1,7 трлн долларов (1,6 трлн евро). Предусмотрены 44,9 млрд долларов (42,4 млрд евро) - на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО.

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