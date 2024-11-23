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Генсек НАТО Марк Рютте встретился в США с Дональдом Трампом

Роман Сулима
23 ноября 2024 г.

Встреча главы Североатлантического альянса с избранным президентом США состоялась в резиденции Дональда Трампа в штате Флорида. Они обсудили "ряд вопросов глобальной безопасности", заявила пресс-секретарь НАТО.

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Встреча тогдашнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с Дональдом Трампом в июле 2019 года
Встреча Марка Рютте с Дональдом Трампом в июле 2019 года (фото из архива)Фото: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

Марк Рютте впервые после вступления в должность генерального секретаря НАТО встретился с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Встреча состоялась 22 ноября в резиденции Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Стороны "обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед альянсом", - сообщила в субботу, 23 ноября, пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла агентству dpa в Брюсселе, не приведя подробностей.

Трамп встречу с Рютте пока не комментировал. По информации dpa, полученной из источников в НАТО, оба должны были обсудить, в частности, войну России против Украины и тему расходов Запада на оборону.

WP: Рютте обсудит с Трампом тему завершения войны в Украине

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники писала, что генсек НАТО намеревался обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирного урегулирования войны РФ против Украины. "Послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы служит "справедливый и прочный мир", который не поощряет российскую агрессию и может обеспечить прочные гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.

По данным WP, на этой неделе Марк Рютте в ходе частной встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе призвал европейских лидеров взаимодействовать с Трампом. "Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой. Убедитесь, что Америка остается на нашей стороне", - посоветовал генсек, цитирует газета одного из присутствовавших европейских чиновников.

Рютте также призвал государства Европы значительно увеличить их расходы на оборону - сверх целевого показателя в два процента от валового внутреннего продукта. "Если эта война закончится победой России, у нас будет осмелевшая Россия на нашей границе, и цена оттеснения Путина составит не 3 процента ВВП, а 4 или 5 процентов", - пишет The Washington Post со ссылкой на того же чиновника.

Трамп: США не выйдут из НАТО, пока европейцы будут честно платить

В марте Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что в случае его победы на выборах США не выйдут из НАТО, если европейские государства будут "честно" платить свои взносы в альянс. Одновременно он выразил мнение, что Североатлантический альянс "более важен" для стран Европы, нежели для США. "Между нами и некоторыми проблемами (в Европе. - Ред.) лежит океан. Большой, красивый океан", - отметил Трамп в эфире британского телеканала GB News.

Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО в октябре 2024 года. Находясь на посту премьер-министра Нидерландов, он получил прозвище "заклинатель Трампа", так как ему удалось "умиротворить" тогдашнего президента США, отмечает агентство AFP.

 

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