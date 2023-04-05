Генсек НАТО: Летальная помощь РФ для войны будет ошибкой КНР

На 406-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 апреля (время московское).

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Вооруженные силы Украины готовят восемь новых штурмовых бригад общей численностью в 40 тысяч человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы, пишет Reuters со ссылкой на военных. По данным агентства, эти подразделения состоят из мотивированных добровольцев, призванных в рамках кампании по набору бойцов в социальных сетях и на рекламных щитах. Кампанию по набору в штурмовые бригады Украина запустила в начале февраля.

Как рассказал Reuters министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, среди новобранцев - как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины. По его словам, бывших военных можно подготовить за два месяца, а людей без опыта - за четыре. Для Киева многое зависит от контрнаступления, отмечает агентство. Неудачная попытка вернуть захваченные Россией территории может ослабить оптимизм ключевых западных партнеров Украины и заставить их подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии, сообщает "Медиазона" . По данным издания, основанием для дела стал ролик "Хотят ли русские войны", опубликованный на YouTube-канале Назарова. Сам актер на заседании суда не присутствовал, но передал через адвоката, что вину он не признает.

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Губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке украинского беспилотника со взрывчаткой в Суземском районе. "Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет", - написал он в Telegram-канале .

В Курской области в результате обстрела ВСУ оказались обесточены три населенных пункта приграничного Кореневского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, речь идет о населенных пунктах Гордеевка, Успеновка и Троицкое. "Без электроснабжения остается около 300 человек, пострадавших нет", - отметил чиновник.

Генсек НАТО: Летальная помощь России для войны будет ошибкой Китая

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Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: Kenzo Tribouillard/AFP

Любые поставки Китаем летальной помощи России для использования в войне в Украине будут "исторической ошибкой с глубокими последствиями", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выступая на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе, Столтенберг также подчеркнул, что будущее Украины - в евроатлантической семье.

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Варшава поставит Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. По его словам, четыре МиГ-29 уже переданы ВСУ, доставка еще четырех истребителей в процессе. Впоследствии Польша готова отправить Украине еще шесть боевых самолетов. "Мы предполагаем, что они могут быть переданы в ближайшее время", - добавил Дуда.

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Два человека погибли и еще четверо получили ранения при обстреле поселка Алексеево-Дружковка в Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале . По его словам, поселок попал под российский обстрел около 11 утра по местному времени. Предположительно, атака была произведена кассетными боеприпасами.

Днем российские войска также обстреляли из танков поселок Великая Новоселка в Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Суд в Украине наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, которые находились в собственности Оксаны Марченко - супруги бывшего народного депутата Виктора Медведчука, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн гривен (443,7 тысячи евро). "Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что Марченко получила земельные участки в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом, к которой был причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. Чиновник стал фигурантом уголовного расследования.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Калининграде с представителями нескольких российских ведомств. "Я продолжаю свои усилия, направленные на защиту Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам", - написал Гросси в Twitter по итогам встречи.

Ранее госкорпорация "Росатом" сообщила, что состоялись консультации между российской делегацией и делегацией МАГАТЭ вокруг ситуации на Запорожской АЭС. "Участники встречи обсудили положение дел вокруг инициативы генерального директора МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

ЮНЕСКО обещает дальнейшую поддержку Украине

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пообещала дальнейшую поддержку Украине. "С самых первых дней войны ЮНЕСКО поддерживала украинский народ, помогая защищать культуру, наследие, образование и безопасность журналистов", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в ходе двухдневного визита в Киев. "Эта поддержка будет продолжаться и расширяться в 2023 году", - приводятся слова Азуле в пресс-релизе организации. В ближайшие недели, по ее словам, ЮНЕСКО мобилизует более 10 млн евро на образование, в первую очередь для укрепления психосоциальной поддержки учащихся в школах. Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что ущерб, причиненный войной России против Украины, огромен - для его устранения только в культурном секторе в течение следующих 10 лет потребуется 6,9 млрд долларов.

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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