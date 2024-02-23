Генпрокурор Украины - о наказании за военные преступления РФ

Уголовное преследование за военные преступления РФ в Украине станет "фактором сдерживания" от их повторения в дальнейшем, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин на конференции в Берлине.

Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал уголовное преследование за военные преступления РФ в Украине "фактором сдерживания" от повторения подобных случаев в дальнейшем. Об этом он заявил на международной конференции в Берлине в пятницу, 23 февраля.

Костин посетовал, что российское руководство прежде оставалось безнаказанным, несмотря на "документально подтвержденные нарушения международного уголовного права" в Грузии, Сирии и ранее в Украине. По его данным, в Украине расследуются 122 тысячи случаев предполагаемых военных преступлений. В частности, украинские суды рассматривают дела против 12 российских генералов.

Министр юстиции ФРГ: "У безумия Путина есть метод"

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann), также выступавший на конференции, констатировал, что в "безумии" президента РФ Владимира Путина "есть свой метод". "Это делает его тем опаснее. Мы, защитники либеральной демократии, должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы держать его в рамках. Закон - один из таких инструментов", - заявил министр.

Он напомнил, что в Германии собрано более 500 свидетельств о предполагаемых военных преступлениях России в ходе войны в Украине и было опрошено более 160 свидетелей. "Ни один военный преступник не может чувствовать себя в безопасности", - резюмировал Бушман.

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