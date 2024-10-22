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Генпрокурор Украины Андрей Костин уходит в отставку

Александра Иванова
22 октября 2024 г.

Генпрокурор Украины Костин решил оставить должность после выявления десятков случаев оформления фиктивных документов об инвалидности среди прокуроров.

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Генпрокурор Украины Андрей Костин (фото из архива)
Генпрокурор Украины Андрей Костин (фото из архива)Фото: Nikita Jolkver/DW

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил об уходе в отставку во вторник, 22 октября, после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В заявлении Костина, обнародованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины, указано, что заседание СНБО было посвящено "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". 

"Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины, - отметил генпрокурор. - Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность".

Костин добавил, что благодарен Владимиру Зеленскому и Верховной раде Украины за доверие, однако считает правильным заявить об  уходе с должности.

Фиктивные документы об инвалидности у прокуроров

Как напоминает онлайн-издание "Украинская правда", в середине октября главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой области, которые воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности и "годами получали деньги из государственного бюджета".

Оформить фиктивные документы об инвалидности прокурорам помогала председательница медико-социальной экспертной комиссии и депутат облсовета от партии Зеленского "Слуга народа" Татьяна Крупа.

Уточнялось, что инвалидность нередко оформляли себе и жены прокуроров. При этом их супруги автоматически исключались из числа подлежащих мобилизации как лица, ухаживающие за инвалидами.

Как следовало из статьи Юрия Бутусова, "из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор - Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры".

Андрей Костин занимал должность генпрокурора Украины с 2022 года. Он - уже третий по счету генпрокурор Украины, назначенный на эту должность за время президентства Владимира Зеленского, с 2019 года, напоминает агентство dpa.

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