На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 января (время московское).

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За последние сутки возле Бахмута произошло более 40 боев, сообщил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (за сутки - Ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения", - указал он.

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По данным издания "Фонтанка.ру", около 16 часов 29 января неизвестные взломали систему электронных табло в Эрмитаже и вывели на экраны информацию о событиях в украинской Буче во время российской оккупации весной 2022 года, считающуюся в России фейком. Сотрудники санкт-петербургского музея обратились в полицию вечером в тот же день. В настоящее время идет розыск хакеров, а в СК решают, как квалифицировать данный инцидент.

Прокуратура вернула более 9 тысяч незаконно мобилизованных

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных, в том числе негодных к воинской службе по состоянию здоровья. "Мобилизация давно не проводилась, выявлена масса существенных проблем, что стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формирования соответствующих баз данных", - цитирует его слова "Коммерсант".

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Во всех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Этот режим означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие либо соблюдать правило "двух стен". Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщает о взлете с аэродрома Мачулищи радиолокационного самолета ВКС РФ, а с аэродрома Барановичи - истребителя сопровождения.

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

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