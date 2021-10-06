Генпрокурор Молдовы задержан по подозрению в коррупции

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло был задержан на 72 часа вечером во вторник, 5 октября, в связи с подозрениями в коррупции. В его доме был проведен обыск, а самого его временно отстранили от работы.
Кроме прочего, Стояногло подозревают в злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и даче ложных показаний. Сам он связал свое задержание с "сведением с ним счетов" президента Молдовы Майи Санду.
Депутат: поправка Стояногло в закон позволила отмыть 70 млрд долларов
По данным СМИ, жалобу на генпрокурора подал депутат от партии Действия и солидарности Лилиан Карп. Парламентарий заявил, что в 2012 году Стояногло, будучи депутатом и председателем комиссии по национальной безопасности, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" формулировку, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему 70 млрд долларов США (60,3 млн евро).
В свою очередь экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что причиной задержания Стояногло стали выдвинутые им обвинения в адрес западных дипломатов, касающиеся их возможного вмешательства во внутренние дела Молдовы. "Власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры для его (Стояногло. - Ред.) увольнения", - заявил Додон.
Александру Стояногло был назначен на должность генерального прокурора Молдовы в 2019 году, во время пребывания Додона на посту президента страны.
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Автор: Ефим Шуман