Генпрокурор Гаити уволен после того, как выдвинул обвинения против премьера

Генпрокурор Гаити Бед-Форд Клод был смещен со своего поста после того, как возглавляемое им ведомство потребовало выдвинуть обвинения против временного премьер-министра страны Ариэля Анри по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом стало известно утром в среду, 15 сентября.

Накануне прокуратура направила два письма, в одном из которых от судьи, ответственного за принятие соответствующих решений, требовалось выдвинуть обвинения против Анри, а во втором, направленном в миграционное ведомство, предписывался запрет для Анри покидать страну и говорилось о существующих обвинениях против него без уточнения деталей. Подлинность второго письма, текст которого был распространен через соцсети, не подтверждена.

Через несколько часов после этого офис премьера заявил, что генпрокурор смещен со своего поста в связи с допущенными им "серьезными административными ошибками".

Убийство президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен 7 июля после нападения на его резиденцию группы наемников, состоявшей по меньшей мере из 28 человек. Уже на следующий день полиция задержала 15 граждан Колумбии и двух граждан США. Во время полицейской операции трое колумбийцев были убиты, еще восьмерым удалось скрыться.

Однако полностью раскрыть это преступление так и не удалось. Несколько дней назад сообщалось, что следствие попросило премьер-министра Анри дать объяснения по поводу некоторых телефонных разговоров, которые он вел с одним из предполагаемых организаторов нападения на президента. Анри заявил, что это попытка сбить следствие с толку.

Гаити является одним из самых бедных государств в мире, около 4,4 миллионов жителей страны зависят от получения гуманитарной помощи.

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