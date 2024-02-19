В РФ требуют национализировать завод по выпуску станков

Генеральная прокуратура РФ потребовала национализировать Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС), являющийся крупнейшим в России производителем станков, сообщила в понедельник, 19 февраля, со ссылкой на источники газета "Коммерсант". Генпрокуратура утверждает, что передача этого предприятия ВПК в руки частных собственников в 1990-е годы была незаконной, поскольку состоялась без обязательного в таких случаях разрешения правительства. Она подала в Арбитражный суд Ивановской области иск с требованием передать ИЗТС государству, а в качестве обеспечительной меры суд арестовал акции и имущество завода, отмечается далее. Ответчиками по иску стали АО ИЗТС, "Техинвест", "Инвестпроект" и физические лица, владеющие ценными бумагами предприятия, указывается в материале "Коммерсанта".

Генпрокуратура: Национальным интересам причинен ущерб

Как указывается в иске, активы ИЗТС были переданы по решению, принятому не уполномоченными на это лицами и организациями, а Российская Федерация как собственник завода не проводила его приватизацию, не передавала правомочия по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом. Акциями предприятия "противозаконно завладели" начальник одного из цехов Владимир Бажанов и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций, утверждает Генпрокуратура.

Российское ведомство обвинило ответчиков в остановке производства на ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса и выводе в 2014-2017 годах активов завода в аффилированные организации. Это "причинило ущерб национальным интересам и обороноспособности страны", поскольку сейчас компании, в которые выведены производственные мощности завода, не занимаются производством станков, а "имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров - Бажановых", - цитирует "Коммерсант" иск Генпрокуратуры. Следующее заседание суда запланировано на 4 марта, отмечается далее.

Не первый иск о национализации

ИЗТС, основанный в 1953 году, - одно из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков в России, завод входит в число системообразующих предприятий.

С 2023 года Генпрокуратура РФ неоднократно обращалась в суды с требованием национализировать промышленные предприятия. В частности, в феврале она потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сославшись на незаконную приватизацию.

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