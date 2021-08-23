Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" христианские организации из Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательными" на территории России четыре евангельские христианские организации из Латвии и Украины. В перечень попали международное христианское движение «"Новое поколение" (Латвия), Евангельская христианская церовь "Новое поколение" (Латвия), Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" (Украина) и духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое поколение" (Украина), сообщило российское ведомство в понедельник, 23 августа.

"Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении. Данные о признании данных организаций "нежелательными" направлены в министерство юстиции, которое должно внести эти сведения в соответствующий перечень.

Христианское движение "Новое поколение"

"Новое поколение" - христианское движение, в котором участвуют более 400 общин в Европе и США. При этом головная церковь "Нового поколения", возглавляемая апостолом Алексеем Ледяевым, базируется в Риге.

В перечне "нежелательных" на территории РФ организаций числятся 46 НКО. В их числе – зарегистрированная в США компания Project Media, три немецкие НКО, а также организации, связанные с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, в частности, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского", Великобритания).

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