Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" христианские организации из Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательными" на территории России четыре евангельские христианские организации из Латвии и Украины. В перечень попали международное христианское движение «"Новое поколение" (Латвия), Евангельская христианская церовь "Новое поколение" (Латвия), Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" (Украина) и духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое поколение" (Украина), сообщило российское ведомство в понедельник, 23 августа.
"Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении. Данные о признании данных организаций "нежелательными" направлены в министерство юстиции, которое должно внести эти сведения в соответствующий перечень.
Христианское движение "Новое поколение"
"Новое поколение" - христианское движение, в котором участвуют более 400 общин в Европе и США. При этом головная церковь "Нового поколения", возглавляемая апостолом Алексеем Ледяевым, базируется в Риге.
В перечне "нежелательных" на территории РФ организаций числятся 46 НКО. В их числе – зарегистрированная в США компания Project Media, три немецкие НКО, а также организации, связанные с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, в частности, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского", Великобритания).
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель