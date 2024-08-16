В РФ признали "нежелательными" "Депутатов мирной России"

В Генпрокуратуре РФ назвали бывших российских мундепов "резидентами с немецкой "пропиской". "Депутаты мирной России" осуждают войну России в Украине.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" на территории России деятельность иностранной неправительственной организации "Депутаты мирной России". Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве назвали инициаторов создания организации - бывших муниципальных депутатов РФ - "резидентами с немецкой "пропиской".

Ассоциация была создана 12-13 октября 2023 года в Берлине. Учредителями организации стали 74 депутата из разных регионов РФ. Многие из них "находятся в вынужденной эмиграции в связи с усилением политических репрессий", уточняется на сайте Антивоенного комитета России.

"Депутаты мирной России" осуждают войну в Украине

"Все участники ассоциации признают режим (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина преступным, осуждают военную агрессию России против Украины, выступают за демократический путь развития России и децентрализацию власти", - уточняют в Комитете.

В Генпрокуратуре РФ сочли, что "Депутаты мирной России" распространяют "недостоверную информацию" о деятельности органов госвласти России и "поддерживают экстремистские объединения".

В октябре 2023 года "делегаты съезда" в Берлине выбрали из числа самих себя руководство ассоциации - трех сопредседателей (от Москвы, Санкт-Петербурга и регионов). Ими стали Елена Русакова, Ольга Галкина и Андрей Фатеев.

"Нежелательные" организации

Президент РФ Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон о внесении изменений в статью 284.1 Уголовного кодекса о деятельности "нежелательных" иностранных организаций. Согласно поправкам, из текста законодательства исключено слово "неправительственный" - таким образом признавать "нежелательными" в России можно организации, имеющие иностранное госучастие.

Максимальное наказание за вовлеченность в деятельность такой организации - до четырех лет с лишением права занимать ряд должностей. В случае финансирования срок составляет до пяти лет, при организации деятельности - до шести.

"Закон - резиновый"

"Закон - резиновый, и без суда и объективных критериев в список включают независимые СМИ, активистские объединения и другие группы людей, называя их "иностранными неправительственными организациями", - написала у себя в Telegram юрист Анастасия Буракова, комментируя ситуацию до поправок.

В российские суды с начала 2022 года до конца июля 2024 года поступило не менее 214 протоколов по административным делам о деятельности так называемых "нежелательных" организаций, подсчитали журналисты издания "Север.Реалии".