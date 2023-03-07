На 377-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 марта (время московское).

Генеральный секретарь ООН едет в Киев

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в третий раз с начала полномасштабной агрессии России против Украины посещает Киев. По данным ООН, во вторник он прилетел в Польшу, откуда проследует в Украину.

В среду Гутерриш собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним продление так называемой "зерновой сделки" - договоренности между ООН, Турцией, Россией и Украиной, заключенной в июле 2022 года, об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в украинском правительстве, сообщило, что Украина вступила в переговоры по продлению истекающей 18 марта сделки - однако не напрямую с Россией, а с партнерами, которые состоят в контакте с Москвой.

РФ и Украина обменялись пленными

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Минобороны РФ заявило о возвращении 90 российских военнослужащих из украинского плена. Обмен произошел сегодня, пишет ТАСС. Подробности не уточняются.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 военнопленных. По его словам, большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения.

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ЕС вводит санкции в отношении московских полицейских, ответственных за произвольные аресты и задержания, а также пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения, сообщаеn корреспондент DW из Брюселя. В санкционные списки также попадут высокопоставленные военнослужащие российской армии, подразделения которых систематически участвовали в актах сексуального и гендерного насилия на Украине в марте-апреле 2022 года в контексте неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.

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Российское Минобороны сообщает о состоявшемся обмене пленными - 90 военнослужащих возвращены российской стороне и будут отправлены в Москву на лечение. Украинская сторона пока об обмене не сообщает.

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Власти Белгородской области ответили родственникам мобилизованных, которые в видеообращении пожаловались, что их призывали для службы в теробороне, а в итоге гонят в атаку без всякой подготовки. Телеграм-канал Astra цитирует ответ Оперштаба Белгорода, согласно которому мобилизованные были призваны не в тероборону, а в контрактники Минобороны и, по данным Оперштаба, они прошли необходимую военную подготовку. Таким образом, региональные власти не могут ничего сделать для облегчения судьбы мобилизованных. В своем видео мобилизованные пожаловались, что их заставляют "штурмовать деревни" в Украине без подготовки.

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В Берлин ежедневно на центральный вокзал и центральную автобусную станцию продолжают прибывать около 300 украинских беженцев, сообщила городской сенатор по социальным вопросам Катя Киппинг (Katja Kipping). При этом почти 99 процентов из 32 492 мест для размещения беженцев, которыми обладает город, заняты. Сенатор подчеркнула, что Берлин нуждается в местах для размещения еще 10 000 беженцев, которые должны быть оборудованы к концу года.

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Немецкий концерн Henkel AG собирается прекратить свою деятельность в России до конца марта 2023 года. Об этом говорится в представленном во вторник отчете за 2022 год. У компании в России 11 производств, их она собирается передать группе российских инвесторов, которые будут продолжать производство под другим брендом. Henkel AG работала в России на протяжении 30 лет.

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Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах, назвал "гнидой" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, тот одновременно готовил нападение на самолет и просил Беларусь заключить пакт о ненападении с Украиной. "Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", - заявил Лукашенко.



По его словам, диверсию совершил специально подготовленный и снабженный новейшей техникой украинский диверсант, который - вместе с 20 местными помощниками - был задержан белорусскими силовиками. Однако самолет не получил значительных повреждений, хотя и был направлен для ремонта в Россию. Об атаке на российский самолет представители белорусской оппозиции рассказали 26 февраля. По этим данным, активисты, причастные к взрывам, смогли покинуть Беларусь.

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В московском аэропорту Внуково задержан режиссер и преподаватель Артур Аристакисян, улетавший в отпуск в Стамбул. Причина задержания неясна, знакомые связывают его с антивоенной позицией режиссера и постами в соцсетях. Из вузов, в которых преподает Аристакисян, приходят сообщения о проверках по поводу "непатриотического воспитания".

Берлин шокирован видео с расстрелом пленного бойца ВСУ

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Представители немецких властей назвали "шокирующим" распространенное в соцсетях видео с расстрелом пленного украинского военнослужащего. "Если оно достоверное, тогда это военное преступление", - заявил во вторник представитель МИД ФРГ.

Германия, независимо от этого случая, уже помогает Украине в расследовании военных преступлений. В 2022 году Германия предоставила Украине материалов для криминалистической экспертизы почти на 12 миллионов евро, подчеркнул представитель МИДа.

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Представители ВСУ назвали имя военнослужащего, расстрелянного после произнесения фразы "Слава Украине". Видео расстрела распространилось в соцсетях. О нем, в частности, в своем вечернем обращении упоминал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского появилась информация, что, по предварительным данным, это военнослужащий этой бригады Тимофей Шадура, числящийся пропавшим без вести с 3 февраля. Он пропал после боев в районе Бахмута. "Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Месть будет неотвратимой", - написали представители бригады в соцсетях.

В Европе увеличилось число заключенных журналистов

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В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа приводятся в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приводятся в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.

За решеткой в странах-членах Совета Европы и в Беларуси по состоянию на конец 2022 года находились 127 журналистов. Большинство из них – 52 – в Турции. В России и на оккупированных ей украинских территориях – 22 и 14 соответственно. В Беларуси – 32, в Азербайджане – 4, по одному человеку в Грузии, Польше и Великобритании (Джулиан Ассанж). Число заключенных журналистов в Европе увеличилось на 60 процентов по сравнению с 2021 годом, говорится в докладе.

Минобороны Украины прокомментировало видео с расстрелом украинского военнопленного

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Минобороны Украины призвало сограждан проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, предположительно ставшего жертвой расстрела российскими военными. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях в понедельник. "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение", - написала в Facebook заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она заметила, что "соцсети и тактичность - несовместимы", и призвала дождаться, когда личность погибшего будет официально подтверждена.

Хроника событий 7 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

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