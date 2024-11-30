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Генпродюсер онлайн-кинотеатра Kion уволился после обыска

Сергей Куприков
30 ноября 2024 г.

Российские СМИ связывают увольнение Игоря Мишина с делом Марата Гельмана, внесенного в список экстремистов.

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Российские полицейские
Российские полицейскиеФото: Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин уволился "в связи с личными обстоятельствами", - сообщил «Коммерсант» в пятницу, 29 ноября. 21 ноября у него дома прошел обыск, в ходе него, по данным издания полиция нашла сверток, содержимое которого направили на экспертизу.

"Я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни", - написал Мишин в Facebook.

Источник РИА Новости утверждал, что следователи пришли с обыском "по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам". Близкий к силовикам Telegram-канал "112" сообщал, что обыск у Мишина прошел по делу галериста Марата Гельмана

14 ноября Гельман был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Через неделю прошли обыски в пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого он был. 

Игорь Мишин - кинопродюсер, медиаменеджер и предприниматель. Выступал как продюсер фильмов "Овсянки", "Орлеан", "Любовь с акцентом", "Общага", а также сериалов "Измены", "Полицейский с Рублевки", "Хрустальный". С 2023 года он стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION.

 

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