Генпродюсер онлайн-кинотеатра Kion уволился после обыска

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин уволился "в связи с личными обстоятельствами", - сообщил «Коммерсант» в пятницу, 29 ноября. 21 ноября у него дома прошел обыск, в ходе него, по данным издания полиция нашла сверток, содержимое которого направили на экспертизу.

"Я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни", - написал Мишин в Facebook.

Источник РИА Новости утверждал, что следователи пришли с обыском "по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам". Близкий к силовикам Telegram-канал "112" сообщал, что обыск у Мишина прошел по делу галериста Марата Гельмана.

14 ноября Гельман был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Через неделю прошли обыски в пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого он был.

Игорь Мишин - кинопродюсер, медиаменеджер и предприниматель. Выступал как продюсер фильмов "Овсянки", "Орлеан", "Любовь с акцентом", "Общага", а также сериалов "Измены", "Полицейский с Рублевки", "Хрустальный". С 2023 года он стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION.