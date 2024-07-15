Генерала Ивана Попова перевели под домашний арест

Гарнизонный военный суд в Москве перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшего командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение в понедельник, 15 июля, принял 235-й Гарнизонный военный суд в Москве, сообщает "Медиазона".

О смягчении меры пресечения для Попова ходатайствовал следователь военного управления Следственного комитета. Генерала освободили из-под стражи в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Дело против генерала Ивана Попова

Генерал-майор Иван Попов в середине мая был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на сумму более 130 млн рублей, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. В начале июля Попову предъявили окончательное обвинение, к которому добавили обвинение в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

После начала войны России против Украины Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о "сложной ситуации со старшим начальством".

В числе прочего Попов рассказал, что доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о "массовой гибели и увечьях" солдат, после чего был отстранен от должности "за один день". В том же месяце его направили в Сирию "одним из руководителей" российского военного контингента, писал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Уголовные дела чиновников Минобороны

Дело Ивана Попова - не единственный процесс против бывших высокопоставленных функционеров Минобороны, продолжающийся в России. В апреле Басманный районный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с замминистра был арестован и его предполагаемый сообщник Сергей Бородин. Его отправили в СИЗО также на два месяца.

В субботу, 13 июля, стало известно, что в СИЗО скончался другой обвиняемый по делу о даче взяток высокопоставленным чиновникам министерства обороны России 52-летний бизнесмен Игорь Котельников. О его смерти от остановки сердца сообщила правозащитница и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

Кроме того, в России были арестованы бывший глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов, а также замглавы Генштаба Вадим Шамарин.