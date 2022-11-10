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Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на фоне изображения здания Минобороны Соединенных Штатов
Марк МиллиФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
КонфликтыСША

Генерал США: И Россия, и Украина потеряли 100 тысяч военных

Павел Мыльников
55 мин. назад

С момента вторжения в Украину армия РФ потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тысяч человек, заявил Марк Милли. Такая же ситуация может быть и у украинцев, добавил генерал армии США.

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За восемь с половиной месяцев войны, развязанной против Украины, Россия потеряла убитыми и ранеными "значительно больше" 100 тысяч военнослужащих. Такую точку зрения председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли высказал в среду, 9 ноября. Вероятно, такая же ситуация наблюдается и с украинской стороны, указал Милли. Кроме того, с начала российского военного вторжения в соседнюю страну погибли до 40 тысяч мирных жителей, добавил американский генерал.

Генерал Милли - об отступлении армии РФ из Херсона

Милли не обошел стороной и отступление российских войск из Херсона. По мнению генерала, РФ стянула в город от 20 до 30 тысяч военнослужащих, и полный вывод войск может занять несколько недель. Российская армия тем самым стремится сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, считает Милли. Херсон являлся единственным украинским областным центром, захваченным после начала войны.

В то же время РФ может воспользоваться отступлением с целью подготовить весеннее наступление, не исключил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США. Однако "существует и окно возможностей для переговоров", добавил он.

Российские власти последний раз публично сообщали о потерях личного состава 21 сентября, в день объявления мобилизации в стране. Тогда, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на войне погибло 5937 человек. К началу ноября журналисты "Медиазоны" и Русской службы BBC собрали вместе с волонтерами данные о погибших в Украине 8294 российских военнослужащих.

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