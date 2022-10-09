Генерал бундесвера опасается гибридных нападений на ФРГ

Увеличения нападений и операций влияния из-за рубежа Германии опасается генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer), возглавляющий новое Территориальное командование бундесвера (TerrFüKdoBw). "Мы в первую очередь готовимся к гибридным угрозам - это состояние, когда уже не совсем мир, но еще и не совсем война", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, которое выйдет в свет в воскресенье, 9 октября.

По словам генерала, речь не идет "о вражеской армии с солдатами и танками, атакующей нашу страну". "Но есть и операции влияния, с атаками на инфраструктуру и с кибератаками, или, например, полеты беспилотников-разведчиков над казармами. Это как уколы, призванные посеять неуверенность среди населения и поколебать доверие к нашему государству", - сказал Бройер.

Новая угрожающая ситуация

Тем государственным органам, что отвечают за безопасность ФРГ, следует быть готовыми к новым угрозам, уверен генерал. "Каждая трансформаторная станция, каждая электростанция, каждый трубопровод может быть атакован или стать одной из возможных целей", - подчеркивает он.

"Наш образ жизни, наши ценности, все наше общество находится под угрозой", - считает глава Территориального командования бундесвера, предостерегая от недооценки ядерных угроз со стороны России, однако призывая "сохранить спокойствие и уравновешенность".

Территориальное командование бундесвера

Территориальное командование бундесвера было официально представлено в Берлине 27 сентября 2022 года. В его задачу входит подготовка и задействование военных для решения различных задач внутри Германии.

По аналогии с оперативным командованием для миссий бундесвера за рубежом, Территориальное командование будет отвечать за все задачи по безопасности внутри Германии: от помощи при стихийных бедствиях и сотрудничестве между гражданскими лицами и военнослужащими до логистической поддержки передвижения войск НАТО по территории ФРГ, поясняется на сайте бундесвера .

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