Гендиректора Transparency Russia объявили в розыск

ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что Илью Шуманова могут разыскивать из-за несоблюдения правил для "иноагентов".

Генерального директора организации "Трансперенси Интернешнл - Россия" (ТИ-Россия) Илью Шуманова объявили в розыск в России по уголовной статье. На появление его карточки в базе федерального розыска МВД в субботу, 24 августа, обратило внимание издание "Медиазона".

Официально о том, по какой статье было заведено дело против Шуманова, не сообщается. Однако, как он сам рассказал "Медиазоне", поводом для открытия дела стало отсутствие специальных маркировок на его материалах, которые он должен был ставить как "иностранный агент" в соответствии с российским законодательством. О том же со ссылкой на правоохранительные органы пишет российское государственное агентство ТАСС.

Объявление Ильи Шуманова в розыск не скажется на работе "Трансперенси Интернешнл - Россия"

Представитель ТИ-Россия в беседе с DW сообщил, что объявление Ильи Шуманова в розыск никак не скажется на их работе. "С того момента, когда "Трансперенси" стал нежелательной организацией по мнению российского Минюста, мы осуществляем нашу деятельность в изгнании, в безопасной стране. И будем работать дальше, рассказывая о коррупционных преступлениях российских чиновников и олигархов", - заявили там. Действия МВД в "Трансперенси Интернешнл - Россия" оценили как "незаконные": "Уверены, что настоящее правосудие обязательно свершится над теми, кто отдавал преступные приказы о политически мотивированных арестах", - добавил представитель организации.

Илья Шуманов руководит "Трансперенси Интернешнл - Россия" с начала 2021 года. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ внесло его в реестр "иностранных агентов", а в июле 2023-го его оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие "иноагентской" маркировки.

"Трансперенси Интернешнл - Россия" - часть международной неправительственной организации Transparency International. На территории России она также признана "иностранным агентом" и объявлена "нежелательной".