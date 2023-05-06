Гендиректор МАГАТЭ встревожен ситуацией в районе ЗАЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встревожен ситуацией в окрестностях Запорожской АЭС, с марта 2022 года находящейся под контролем российских войск. Общая ситуация в районе крупнейшей в Европе АЭС "становится все более непредсказуемой и потенциально опасной", - говорится в заявлении Гросси. "Мы должны немедленно действовать, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси особо выделил необходимость защиты объекта. "Я буду и впредь настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет и впредь делать все возможное для обеспечения ядерной безопасности и сохранности на станции", - добавил он.

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В Николаеве с разницей в несколько минут прогремели 3 взрыва, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он не привел подробности, однако выразил надежду, что взрывы являются результатом работы системы противовоздушной обороны.

ВСУ: Россия вывела в Черное море еще 4 корабля с ракетами

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Россия пополнила свою корабельную группу в Черном море еще 4 надводными ракетоносцами, сообщило оперативное командование "Юг". Теперь российские корабли в этом море несут в сумме до 32 крылатых ракет "Калибр", добавила украинская сторона. "На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок", - подчеркнули военные, призвав жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

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